Gabon: « Presse d'opinion et luttes politiques en Afrique francophone : Le Gabon de 1922 à 1990 », le livre d'Arthur Sabi Djaboudi

Paris, 22 mars (Gabonews.com) - Le Conseiller chargé de la communication et des relations publiques à l'Ambassade du Gabon en France, Arthur Sabi Djaboudi, vient de mettre un livre sur le marché des œuvres de l'esprit, intitulé « Presse d'opinion et luttes politiques en Afrique francophone : Le Gabon de 1922 à 1990 ».

Dans ce livre de 370 pages, paru aux Editions Publibook de Paris et préfacé par le Professeur Etienne Damome, l'auteur gabonais, qui possède un beau brin de plume, sonde intelligemment le passé et le présent pour mieux penser la presse gabonaise de demain.

« Depuis 1990, la libéralisation des médias a entrainé une floraison des journaux privés très virulents à l'égard du pouvoir. Même si les difficultés structurelles que connaissent ces journaux empêchent en pratique une réelle diversité et révèlent les limites de l'indépendance des journalistes vis-à-vis des responsables politiques, elle se trouve néanmoins confronté à trois défis : politique d'abord, la liberté d'expression n'est pas complète, économique ensuite, la rentabilité n'est pas au rendez-vous, enfin, la professionnalisation des rédactions est encore incertaine », nous a confié Arthur Sabi Djaboudi à qui il a fallu une bonne dose de courage pour réaliser toutes les étapes nécessaires à l'élaboration de ce livre.

« Très influencé par le cadre politique, juridique et économique, le changement que représente l'apparition d'une presse indépendante est lié à la crise qui sévit dans la plupart des pays africains, et celle de la presse est à la fois une conséquence de la crise générale et un miroir grossissant de celle-ci. Elle se traduit ainsi dans une crise de légitimité avec notamment le soutien univoque qu'elle donnait aux dirigeants en place », a-t-il ajouté.

Comment la presse gabonaise s'est-elle historiquement construite ? De ses très lointaines origines « missionnaires » à sa situation contemporaine, quelles phases a -t-elle traversée ? Et, réciproquement, comment a-t-elle accompagné les bouleversements politiques au Gabon ? Soumission au pouvoir ou impertinence, musellement ou critique des élites : comment a-t-elle balancé entre ces divers pôles ? Et qui sont les acteurs majeurs et incontournables de son évolution ?

Ces problématiques, dont certaines sont d'actualité, Arthur Sabi Djaboudi les expose avec une clarté biblique et tente de les résoudre, avec luxe et détails, tout au long de son livre disponible déjà dans toutes les librairies parisiennes et gabonaises à partir de la semaine prochaine.

Laissez- vous séduire par ce livre lumineux et étonnant. Une œuvre importante et précieuse, tant elle occupe désormais une place originale dans le panorama de la littérature gabonaise et africaine contemporaine.

Né au Nord-est du Gabon, Arthur Sabi Djaboudi est Docteur en Sciences de l'information et de la communication de l'université Michel Montaigne-Bordeaux III. Depuis 2014, il est Conseillé chargé de la communication et des relations publiques à l'Ambassade du Gabon en France.