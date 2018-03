Cote d'Ivoire: Élections sénatoriales - La Poeci déploie des observateurs sur le terrain

La Poeci a également saisi l'occasion pour inviter le gouvernement, la Commission électorale indépendante (Cei) et les acteurs politiques à la mise en œuvre rapide des réformes électorales.

« A défaut du Pvt (technique de comptage rapide des votes), la Plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire (Poeci) fera une observation classique du scrutin du samedi 24 mars 2018. 35 observateurs seront déployés dans les bureaux de votes des 31 chefs-lieux de région du pays y compris les Districts de Yamoussoukro et d'Abidjan », a déclaré Dr. Marie-Paule Kodjo, vice-présidente et porte-parole de cette organisation. C'était à l'occasion d'une conférence de presse ce jeudi 22 mars 2018, à Abidjan-Cocody.

Avant d'ajouter: « les observateurs seront présents dans les Bureaux de vote (Bv) avant l'ouverture jusqu'à la proclamation des résultats et à la fermeture. Ils renseigneront une grille d'observation, des grilles d'incidents éventuellement et remonteront les informations recueillies par Sms à la plateforme technologique pour analyse et traitement des informations ».

Selon elle, la Poeci se prononcera sur les faits recueillis par ses observateurs sur toute l'étendue du territoire national conformément à sa mission de veille sur les processus électoraux et politiques. D'ailleurs, un quartier général (Qg) pour ces élections est ouvert du 22 au 25 mars 2018, à son siège à Cocody-Angré.

La Poeci a également saisi l'occasion pour inviter le gouvernement, la Commission électorale indépendante (Cei) et les acteurs politiques à la mise en œuvre rapide des réformes électorales. « Car à la veille de ces premières élections sénatoriales en Côte d'Ivoire, elle constate avec regret la cristallisation du climat politique, l'absence de pluralité des candidatures du fait du refus de l'opposition d'y participer et de la contestation sur les modalités d'organisation de ce scrutin », a-t-elle soutenu.

Pour ces élections, la Cei a reçu 61 listes de candidatures dont 58 ont été validées. 33 sont issues du Rassemblement des houphouétistes pour démocratie et la paix (Rhdp) et 25 indépendantes. On note aussi 11 candidatures féminines dont cinq têtes de liste contre 47 candidatures masculines.