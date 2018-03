Seychelles: Ouverture d'une galerie d'art à Kenwyn House, un bâtiment de style colonial de 1855 en cours de rénovation par Gran Kaz

"La raison principale de notre décision de restaurer ce bâtiment était d'essayer de s'accrocher à un petit bout de ce dernier le plus longtemps possible. Il s'agit également de reverser à la communauté ", a déclaré M. Amesbury.

Le directeur des relations publiques et des communications de Gran Kaz, Shama Amesbury, a déclaré à la SNA que si Gran Kaz couvre la plus grande partie des coûts de rénovation, la contribution et l'aide des autres entreprises sont la bienvenue. Les travaux de restauration, qui ont débuté au début du mois de mars, sont effectués par Laxmanbhai, une entreprise de construction locale.

Les travaux de rénovation du bâtiment de style colonial construite en 1855 sont financés par Gran Kaz, un centre de divertissement. Ce dernier loue le bâtiment à Cable and Wireless - le propriétaire - pour une durée non divulguée.

