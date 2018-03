Comores: Le pays refuse d'accueillir les sans-papiers expulsés de Mayotte

Les autorités comoriennes durcissent le ton comme elles l'avaient annoncé via le ministre des Affaires étrangères El-Amine Souef. « La France doit rétablir le calme et sécuriser les populations ou quitter l'île pour de bon ».

Cette période de crise à Mayotte donne lieu à des expulsions bien plus nombreuses qu'à l'accoutumée et pas forcément uniquement de Comoriens. Il y a des sans-papiers d'autres nationalités qui se retrouvent rejetés sur les îles d'Anjouan ou de Grande Comore.

Aussitôt la note sortie, un premier bateau a été refoulé de la côte anjouanaise et contraint de retourner à Mayotte avec les clandestins à son bord. La crise sociale qui secoue Mayotte depuis un mois pour cause de pauvreté croissante et d'insécurité, a vu la stigmatisation des Comoriens sans-papiers. Mais les autorités comoriennes ne l'entendent pas de cette oreille.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.