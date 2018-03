Ile Maurice: Éboulis à Ripailles - Des travaux débuteront en mai

Ca y est. Ameenah Gurib-Fakim n'est désormais plus la présidente de la République de Maurice. Le… Plus »

Le pilotis est privilégié pour la stabilité des pentes et celle du remblai. La structure est en cours de réalisation au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), une organisation française qui travaille de concert avec le Professeur Jean-Pierre Magnan.

Il nous revient que la RDA a lancé un appel d'offres pour des travaux d'urgence auprès de plusieurs entrepreneurs locaux ayant une expérience dans des travaux similaires. Ils ont été invités à envoyer leur meilleure proposition sur une base de conception et de construction (design and build). L'exercice est en cours. Ces travaux s'étaleront sur environ neuf mois.

Le premier éboulis a été noté à 400 mètres du rond-point de Ripailles, le 9 janvier, et le second à 475 mètres, le lendemain.

Ces réparations auront lieu après que des études du sol auront été réalisées et après que des solutions de conception auront été trouvées. L'objectif étant de sécuriser deux zones de la route construite en 2014, qui ont été sujettes à des éboulis, suite aux averses en janvier et après le récent passage du cyclone Berguitta.

