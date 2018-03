Angola: Projet de développement communautaire de Massangano

Une structure de coordination et suivi des politiques de l'eau sera bientôt créée au niveau de la… Plus »

8.000 autres citoyens suivront le "module deux", qui comprend la 3ème et la 4ème classe, tandis qu'un nombre indéterminé de citoyens suivra le module trois, soit 5ème et 6ème classe, ce qui leur permettra d'être admis, plus tard, dans les classes équivalent à ces niveaux de l'enseignement général.

Interpellé par l'Angop, le représentant de cette ONG dans les provinces de Cuanza Norte et de Malanje, Cleófas Duarte Manuel, a précisé jeudi que ce projet serait soutenu par 17 moniteurs locaux préparés à cet effet, étant donné la nécessité de concilier les techniques de la pêche avec l'alphabétisation. Selon ce responsable, le cycle de formation est reparti en trois modules de quatre mois chacun. Pour l'année 2018, près de 10.000 citoyens ont été inscrits dans le "module Un", équivalent à 1ère et 2ème classe.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.