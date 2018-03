Burkina Faso: Centre d'éveil et d'éducation préscolaire - Le maire Armand Béouindé donne du sourire aux scolaires

Le conseil municipal de la commune de Ouagadougou a remis, le jeudi 15 mars 2018, du matériel de jeux et d'encadrement au Centre d'éveil et d'éducation préscolaire publique (CEEP) du secteur n°9 de la capitale.

Les Centres d'éveil et d'éducation préscolaire publique (CEEP) constituent selon les acteurs municipaux, la base d'une éducation de qualité. Ainsi, pour renforcer les capacités desdits centres à conduire leur mission de formation et d'encadrement des tout-petits, la mairie centrale a fait don de plusieurs lots de matériels éducatifs et ludiques au Centre d'éveil et d'éducation préscolaire du secteur n°9 (Kologh-Naaba) de la ville de Ouagadougou, le jeudi 15 mars 2018. En effet, pour le maire de la commune, Armand Pierre Béouindé, c'est une obligation pour les leaders politiques d'investir dans le capital humain. Conscient de cela, l'édile de la capitale pense qu'une bonne éducation commence a priori par un bon encadrement des enfants depuis leur tendre enfance. « Nous faisons de l'éducation une de nos priorités. Et pour ne pas faillir, l'éducation doit commencer depuis la base » a indiqué le bourgmestre.

Il a également fait savoir que c'est sur fonds propres de la municipalité que l'ensemble du don, dont la valeur monétaire est estimée à près de 20 millions de F CFA, a été acquis. Les kits sont composés de jeux intérieurs et extérieurs (chevaux embarqués, puzzle, balances etc.). Mais, selon les donateurs municipaux, les séances ludiques contribuent dans une certaine mesure à éveiller et à forger l'esprit des enfants. La multiplicité des jeux, de l'avis de l'élu local, assure une meilleure récréation des scolaires.

Pour le directeur de l'unité municipale de gestion des Centres d'éveil et d'éducation préscolaire publique (CEEP) de Ouagadougou, Roland Simporé, les jeux permettent d'améliorer le niveau de perception des élèves et les aident à se familiariser. C'est pourquoi, a-t-il dit, la commune œuvre à offrir aux centres, la place qu'ils méritent au sein du système éducatif national.

De l'appréciation du directeur des CEEP de la commune de Ouagadougou Anselme Sié Da, les centres existent il y a plusieurs décennies et, ont actuellement besoin d'être réfectionnés et équipés confortablement. Ainsi, il a précisé que le matériel offert par la mairie va meubler l'enceinte du Centre préscolaire du secteur n°9 dans les jours à venir et ce, au grand bonheur des enfants.