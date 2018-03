Burkina Faso: Protection des données personnel - Les cadres du MINEFID s'arment contre les cybercriminels

La Commission de l'informatique et des libertés (CIL) a organisé, le jeudi 22 mars 2018, à Ouagadougou, un séminaire de sensibilisation au profit du cabinet et des cadres du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) a la charge du traitement des salaires des agents de la Fonction publique ainsi que les recettes et les dépenses de l'Etat. De ce fait, les données issues de ces différentes opérations doivent être protégées, surtout dans un contexte où l'outil informatique est beaucoup utilisé dans le ministère. C'est pour répondre à cette nécessité que la Commission de l'informatique et des libertés (CIL) a initié un séminaire de sensibilisation à la protection des données à caractère personnel le jeudi 22 mars 2018 dans la capitale burkinabè à l'intention des cadres du MINEFID.

Pour le secrétaire général de la CIL, Noël Ahmed Ouédraogo, il s'est agi de présenter aux participants le cadre juridique normatif, à savoir la loi portant protection des données à caractère personnel et d'aborder la problématique de la cybercriminalité, de la sécurité des systèmes d'information et enjeux liés à la protection des données personnelles. Les questions de protection des données personnelles et la vie privée à l'ère des réseaux sociaux et les risques liés à l'utilisation des téléphones portables ont aussi été expliqués aux participants, a-t-il ajouté. L'enseignant en cybersécurité, le colonel-major Mamadi Aouba, a présenté la communication sur la sécurité des systèmes informatiques et les enjeux liés à la protection des données personnelles.

Dans son exposé, le colonel-major à la retraite a fait savoir que nulle part au monde il n'existe une sécurité totale. Voilà pourquoi, il a invité les agents du MINEFID à porter un œil vigilant sur la manière de manipuler les données pour ne pas porter préjudice aux citoyens. «Ceux qui sont sensibilisés sont beaucoup plus regardants quant aux risques et la manière de se comporter afin d'éviter le pire», a-t-il relevé. Un avis partagé par un des participants, Théodore Patindé Sondo, chef de service qualité et sécurité à la direction de l'informatique de la direction générale des impôts. «Ce séminaire nous a permis de comprendre davantage la problématique de la protection des données. J'en suis ravi car cela permettra d'améliorer la qualité du service au bénéfice des usagers», a-t-il témoigné.