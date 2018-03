Afrique: C2 africaine/tour de cadrage - V.Club à l'épreuve de La Mancha du Congo Brazzaville

Génération Foot (Sénégal) sera confrontée à RS Berkane (Maroc), Mounana (Gabon) à El Masry (Égypte), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se retrouvera face à CR Belouizdad (Algérie), Williamsville (Côte d'Ivoire) affrontera Niefang (Guinée équatoriale) tombeur du Daring Club Motema Pembe. Enfin, MFM (Nigeria) s'opposera à Djoliba (Mali) et Rayon Sport (Rwanda) à Costa do Sol (Mozambique).

V.Club offrira son hospitalité à la Mancha de Pointe-Noire, le week-end du 6, 7 et 8 avril au stade des Martyrs de Kinshasa. Et le match retour est prévu le week-end du 13 au 15 avril au complexe sportif de Pointe-Noire, le fief de La Mancha. L'on rappelle que cette équipe a écarté de son chemin Al Ahy Shendi du Soudan du Sud (3-0, 1-2) pour se hisser au tour de cadrage de la C2 africaine.

Éliminé en seizièmes de finale de la Ligue des champions par le club marocain de Difaâ Hassani El Jadida, le team vert et noir de Kinshasa dispose d'une nouvelle opportunité de sauver sa saison africaine. L'entraîneur Florent Ibenge l'avait, du reste, indiqué lors de la conférence de presse après l'élimination à Kinshasa. « On est sorti à la porte de phase de groupes de la Ligue des champions. Maintenant, on va jouer un match de cadrage avec cette volonté de pouvoir rentrer dans cette phase de groupe de la coupe de la Confédération. L'an dernier, Mazembe était sorti aussi à la porte de cette phase de groupes de la Ligue de champions, mais finalement, le club a remporté la coupe de la Confédération. Rien n'est fini, il faut qu'on reste battant et qu'on y mette encore un peu plus d'intelligence », déclarait-il.

