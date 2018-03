Une quarantaine d'ambassadeurs de la culture de la Boucle du Mouhoun vont participer à la 19e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) prévue du 24 au 31 mars 2018 à Bobo-Dioulasso. A quelques jours de cette biennale de la culture, les différents artistes sont à pied d'œuvre pour tenir haut le flambeau de la culture du « Grenier du Burkina Faso ».

Lundi 19 mars 2018. Il est 18 heures 30mn au quartier des coutumiers de Dédougou. Dans une cour non loin de celle du chef de canton, Silogni Dembélé dit Solo et Difico Dembélé s'en donnent à cœur joie dans le maniement d'un tambour et du balafon. Eux, ce sont deux membres de la troupe «Yiribasso » de Dédougou, lauréate en musique instrumentale de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture dans la région de la Boucle du Mouhoun. Et c'est pour des prestations à la hauteur de l'évènement et de leur talent que les membres de la troupe « Yiribasso » s'affairent aux préparatifs pour honorer le « Grenier du Burkina Faso » depuis le verdict des régionales qui les ont sacrés vainqueurs en musique traditionnelle instrumentale pour la 19e édition de la SNC.

Tout comme la troupe « Yiribasso », deux autres troupes de la région prendront part à ce rendez-vous culturel à Bobo-Dioulasso en animation. Il s'agit de la troupe « Yoropo » de Dédougou en danse traditionnelle pool jeunes, et de la troupe « Nassoumbou » de Dossi dans la province des Balé (Boromo) en danse traditionnelle pool adultes. En vedette de la chanson traditionnelle, Sali Drabo du Sourou (Tougan) et le chœur populaire de Bonou dans les Balé seront de la partie. En sport traditionnel, la Boucle du Mouhoun sera présente également à Bobo-Dioulasso avec 31 lutteurs, dont 26 de la province du Nayala (Toma) et 5 archers. En art culinaire, quatre femmes défieront les candidats des autres régions en dessert, plats légers, boisson et plats lourds.

Selon le directeur régional de la culture, des arts et du tourisme de la Boucle du Mouhoun, Siaka Sanou, les préparatifs vont bon train. « Des sorties de terrain nous ont permis de constater que les différents ambassadeurs de la région sont à pied d'œuvre. Les encadreurs nous ont promis du spectacle », a-t-il dit. Quelques difficultés ont été signalées. Elles sont d'ordre organisationnel, communicationnel et financier. Malgré tout, le directeur régional en charge de la culture se dit confiant quant à la participation des porte-flambeaux de la culture de la Boucle du Mouhoun. M. Sanou a indiqué que la principale innovation de cette édition de la SNC, est la réforme apportée aux arts du spectacle. Ces arts du spectacle, selon lui, ont été subdivisés en deux sous-catégories.

Il s'agit de la sous-catégorie des expressions culturelles traditionnelles dont les compétitions se déroulent uniquement en régions. «A Bobo-Dioulasso, les lauréats de cette catégorie iront juste animer et recevoir leurs prix », a-t-il dit. Quant à la deuxième sous-catégorie qui concerne les expressions modernes d'inspiration traditionnelle, elles font l'objet de compétition en régions, et aussi au niveau national lors de la SNC, a fait comprendre Siaka Sanou. Ainsi, les troupes « Yiribasso» et «Yoropo » de Dédougou, et la troupe « Nassoumbou » de Dossi déjà sacrées vainqueurs pour le compte de la Boucle du Mouhoun, seront à Bobo-Dioulasso pour de simples animations et pour entrer en possession de leurs prix. Les lutteurs, les archers, les candidates en art culinaire tout comme la vedette de la chanson traditionnelle et le chœur populaire de Bonou, devront rivaliser avec les autres candidats pour tirer leur épingle du jeu.