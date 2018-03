Burkina Faso: 19e SNC - Les différentes commissions à pied d'œuvre

La 19e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) s'ouvre le samedi 24 mars 2018 à Bobo-Dioulasso, sous le thème «Sauvegarde des valeurs culturelles : enjeux et défis». A la veille de l'ouverture, les 19 commissions sont à pied d'œuvre, pour offrir un séjour agréable aux artistes.

Demain, samedi 24 mars 2018, la ville de Sya sera sous les feux des projecteurs. En effet, la 19e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) s'ouvre à Bobo-Dioulasso. A la veille de l'événement, les différentes commissions s'attellent pour la réussite de la biennale culturelle, notamment la Commission accueil et hébergement et la Commission transport. Notre équipe a pu rencontrer leurs premiers responsables, à savoir Ludovic Ouédraogo pour le transport et Benjamin Ouédraogo pour l'accueil et l'hébergement. Ces derniers ont fait le point de l'organisation à leur niveau, et sont revenus sur les missions de leurs commissions durant la SNC.

Selon Ludovic Ouédraogo, la Commission transport a pour mission la mobilisation de tous les moyens de déplacement à mettre à la disposition du Comité national d'organisation pour le transport des artistes, à travers les 13 régions. Il faut souligner que M. Ludovic Ouédraogo est par ailleurs directeur régional des transports des Hauts-Bassins. La Commission transport a aussi pour mission de transporter les différents compétiteurs et artistes de leurs sites d'hébergement aux lieux des compétitions et de prestations, a-t-il poursuivi. Les départs étaient prévus pour le mercredi 21 mars 2018 et les arrivées à Bobo-Dioulasso, le jeudi 22 mars 2018.

Tous les retardataires sont attendus ce vendredi 23 mars. Au total, 27 cars, une cinquantaine de véhicules légers et des véhicules VIP sont mobilisés et répartis dans les différentes commissions, a-t-il fait savoir. C'est pourquoi, à l'en croire, les différents directeurs régionaux et provinciaux des transports ont été mis à contribution pour le convoyage des artistes à Bobo-Dioulasso.

Quant au responsable de la Commission accueil et hébergement, Benjamin Ouédraogo, il a fait savoir que les lycées et écoles réquisitionnés sont prêts à accueillir plus de 1000 artistes. Tout est fin prêt afin que leur séjour soit agréable et confortable, a-t-il soutenu. « Nous sommes aussi en contact avec les hôteliers pour une certaine catégorie de personnes qui doivent venir à la SNC », a souligné Benjamin Ouédraogo. « Nous travaillons en symbiose avec les autres commissions. Nous n'attendons plus que les invités », a-t-il conclu.