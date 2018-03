Congo-Brazzaville: Stage d'Amiens, deuxième séance pour les Diables rouges, sans Jordan Massengo

Les Diables rouges se sont entraînés, ce jeudi matin, au stade Lucien Jovelin de Camon, à quelques kilomètres du centre d'Amiens, dans un froid vigoureux. L'unique séance du jour pour les 20 joueurs, sur les installations du complexe sportif du club de l'US Camon, pensionnaire de Régionale 1 Picardie (6e division).

Les joueurs ont livré une séance appliquée, ce que confirme le sélectionneur, Sébastien Migné : « Je suis bluffé par les garçons, qui sont très investis. Qualitativement intéressant, on a pu bien travailler l'animation défensive (ndlr : Mafoumbi derrière un axe Mayembo-Badila, Baudry à droite et Bissiki à gauche). On essaye de mettre en place des automatismes. Pas un garçon ne tire au flanc malgré le contexte que vous connaissez. Le fait de faire le stage en France permet de voir des nouveaux éléments, comme le petit Matimbou. Il a des qualités, mais il est jeune et a encore du chemin à faire pour arriver au haut niveau. Dans un premier temps, il peut être une option dans les catégories de jeunes. Il a un bon état d'esprit et un bon jeu au pied. On va suivre son évolution (...). Je pensais tester un milieu à trois avec Massengo derrière Oniangué et Ndinga, qui sont revenus à un très bon niveau. Avec l'annulation du match, ce n'était pas possible et j'ai donc décidé de libérer Jordan Massengo après l'entrainement d'hier pour qu'il puisse disputer les play-down avec son club vendredi soir"

Aux soins cet après-midi, entre les mains du staff médical, les joueurs de Sébastien Migné seront à nouveau sur le pont demain matin, dans des conditions guère plus favorables (3 degrés et pluie).

En attendant, ils ont repris leurs quartiers à l'hôtel Campanile ce jeudi. Ils devraient y recevoir la visite du Ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé.