Congo-Kinshasa: Enseignement supérieur - La Fondation Mwimba-Texas congratule Matata Ponyo

Il est également noté que l'ONG des albinos, la FMT, souffle cette année ses vingt bougies. À l'occasion de ce vingtième anniversaire, l'association compte organiser, fin juin, une grande manifestation à Kinshasa pour laquelle elle attend recevoir des albinos et invités venant des autres pays du monde. Ce sera également une occasion pour l'ONG des albinos d'honorer toutes les personnalités et les institutions qui l'ont accompagnée pendant ses vingt ans de combat pour le bien-être des albinos et des autres personnes vulnérables.

« Salif Keita, en séjour à Kinshasa, m'avait même fait remarquer que le Premier ministre Matata avait une grande considération envers les albinos, parce qu'il m'avait, à l'époque, reçu dans son cabinet de travail où nous avions parlé des problèmes des albinos. Pour moi, en plus de tout ce qu'il ne cesse de faire pour le bien-être des albinos, c'est un homme dont les qualités méritent d'être suivies par d'autres personnes. C'est un véritable albinophile », a ponctué le catcheur albinos. Il a exhorté d'autres personnes à emboîter le pas au Dr Matata Ponyo Mapon, en vue de cultiver cet altruisme qui l'anime et qui constitue une de ses caractéristiques.

Pour Alphonse Mwimba Texas, cette ascension académique de l'ex-Premier ministre lui permet de se mettre encore au service du pays, comme il le fait depuis qu'il était directeur du Bureau central de coordination, avant d'être ministre des Finances et ensuite Premier ministre et chef du gouvernement congolais. « Comme docteur en sciences économiques, Matata Ponyo mettra assurément son savoir ainsi que ses recherches au service du pays, comme il le fait si bien depuis plusieurs décennies », s'est convaincu le président de la FMT.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.