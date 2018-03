Congo-Kinshasa: Relèvement obligatoire du capital minimum - L'échéance du 1er janvier 2019 se rapproche

Ces arguments sont loin de faire l'unanimité au sein des experts contactés à cet effet. Si la plupart d'entre eux jugent la motivation de départ légitime, le moment est très mal choisi pour exiger une récapitulation des banques. Des signes d'essoufflement de l'activité bancaire sont perceptibles depuis le second semestre de l'année 2015. Le secteur bancaire reste encore marqué par la faillite de la Biac et de la Mercreco, avec leur mise sous administration provisoire par la BCC sans résultats à ce jour. Entre décembre 2015 et décembre 2016, l'on a constaté une baisse des dépôts. La tendance s'est poursuivie en 2017, avec des énormes pertes et l'érosion des fonds propres. Le pays est bien en face d'une crise qui s'installe dans la durée, surtout si rien ne change au niveau politique et même économique (instabilité du cadre macroéconomique).

