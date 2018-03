Congo-Brazzaville: Laboratoire national de santé publique - Le nouveau directeur général découvre l'étendue des défis à relever

D'autres défis sont définis par le ministère de la Santé et de la population, à travers la lettre de missions adressée au nouveau directeur général. L'une des principales recommandations est le changement du statut de cette structure qui deviendra Institut national de santé. L'amélioration de la gouvernance, de la qualité des prestations, de l'offre des services et la satisfaction des usagers figurent également dans cette lettre de missions adressée par la tutelle.

Les défis liés à la situation actuelle du Laboratoire national de santé publique sont multiples. Lors de la passation de service, le directeur général sortant, Henri Joseph Parra, qui est resté en poste de 1998 à 2018, a, en effet, souligné que la structure doit à la Caisse nationale de sécurité sociale plus d'un milliard de F CFA. Le dossier mérite un suivi, a-t-il conseillé, car les salariés, 175 au total, ont six mois d'arriérés de salaire. La dette intérieure (ce que la structure doit aux agents) dépasse trente-neuf millions de FCFA tandis que la dette extérieure (prestations des fournisseurs notamment) va au-delà de soixante-dix-huit millions de FCFA. L'état actuel des comptes bancaires est chiffré à deux cent cinquante mille F CFA. Le reste à recouvrer est de plus de huit millions de FCFA. Par ailleurs, depuis 2015, le Laboratoire national n'a pas de budget, a précisé le directeur sortant.

