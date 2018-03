Congo-Brazzaville: Finances - Automatisation du suivi des paiements des créances de l'Etat

Avant l'arrivée de l'outil informatique, la direction des ressources naturelles était confrontée à l'inadéquation des supports de sauvegarde des données, à l'absence d'outils de suivi de paiements des créances, à la complexité du suivi des sommes dues par les sociétés extractives, à l'utilisation des outils moins performants. On relève aussi la lenteur dans le traitement des résultats et la fuite d'information.

Il a, par ailleurs, signalé l'informatisation, d'ici à la fin du mois en cours, des bureaux des douanes et le lancement des guichets uniques de dédouanement de Sibiti (Lékoumou), Nkayi (Bouenza), Ngombé et Pokola (Sangha). Il sera aussi lancé l'application de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives en avril.

Le système a été lancé officiellement par le directeur de cabinet du ministre en charge du département, Akouala Mpan. Outre le suivi, cet outil permettra également de contrôler en temps réel les recettes pétrolières, de calculer les droits de l'Etat et des sociétés à partir de la production effective. Il facilitera, de même, la relance automatique des créances par SMS et e-mail aux sociétés insolvables.

La direction des ressources naturelles du ministère des Finances et du budget a été dotée, le 22 mars à Brazzaville, d'un outil informatique de suivi des déclarations et des paiements par les entreprises extractives.

