Afrique: C1 africaine/phase des poules - Mazembe face à El Jadida, Mouloudia CA et ES Setif

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, le 21 mars, au Caire en Égypte, au tirage au sort des équipes qualifiées pour la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique et celles qui disputeront le tour de cadrage de la coupe de la Confédération.

Qualifié un peu dans la frayeur après sa défaite inattendue de zéro but à trois à Beira, au match retour des seizièmes de finale de la Ligue des champions face à UD Do Songo de Mozambique (victoire au match aller à Lubumbashi par quatre buts à zéro), le TP Mazembe se retrouve dans un groupe difficile, avec trois adversaires du Maghreb. Le club de Lubumbashi est donc logé dans le groupe B en compagnie de Difaa El Jadida du Maroc (tombeur de V.Club), de Mouloudia Club d'Alger et Entente Setif, deux clubs d'Algérie.

La phase des groupes débutent le week-end du 4, 5 et 6 mai. Mazembe recevra Entente Sétif d'Algérie, avant d'aller défier Difaa El Jadida au Maroc, le 15 ou 16 mai. Ensuite, le team noir et blanc de Lubumbashi accueillera Mouloudia Club d'Alger, le week-end du 17 et 18 juillet. Mazembe se déplacera ensuite à Alger pour la quatrième journée le week-end du 27, 28 et 29 juillet.

Les Corbeaux du Katanga joueront la cinquième journée, le week-end du 17, 18 et 19 août, toujours en Algérie, contre Entente à Sétif. Enfin, la dernière journée de ce groupe B interviendra le week-end du 28 et 29 août pour Mazembe qui fera face, à domicile, à Difaa El Jadida.

Mihayo réagit...

Mazembe se retrouve ici en position de favori du groupe. Mais jouer les clubs du Maghreb qui font montre de beaucoup d'envie et de détermination est très souvent délicat. Entraîneur du TP Mazembe, Pamphile Mihayo Kazembe le reconnaît. « Ce n'est pas un groupe facile. Nous avons deux clubs algériens, MC Alger et ES Sétif. Il y a aussi Difaâ El Jadida du Maroc qui a éliminé nos rivaux de l'AS Vita Club. Nous devons encore améliorer notre niveau, retrouver tous nos automatismes. Comme le disent tous mes collègues entraîneurs, dans ce type de compétition, le premier match est un indicateur très important. Regardez l'histoire, il est rarissime qu'un club battu lors de la première journée parvienne à se qualifier pour la suite du tournoi, cette fois, les quarts de finale. Nous recevrons l'ES Sétif et tout sera mis en œuvre pour que ce rendez-vous soit positif », a-t-il réagi sur cafonline, le site officiel de la CAF.

Pour sa part, l'entraîneur du MC Alger, Bernard Casoni, a souligné que le groupe B et très relevé. « Nous sommes tombés dans un groupe très relevé avec Mazembe et Sétif qui possèdent une expérience que nous n'avons pas. Lors des deux premiers tours, c'est vrai que nous avons marqué beaucoup de buts (dix-sept), mais c'est du passé. Il ne faut pas nous juger sur notre efficacité offensive de la phase préliminaire. Maintenant, les choses sérieuses commencent. On change de format et la qualité des adversaires n'est plus la même. En résumé, Il faudra réaliser des exploits à domicile et à l'extérieur », a-t-il dit.

Notons que le groupe A se compose d'Al Ahly d'Égypte, Township Rollers du Botswana, KCCA d'Ouganda, Espérance de Tunis de Tunisie. La poule C se constitue de Wydad Atheltic Club de Casablanca (WAC) du Maroc, détenteur du trophée, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, AS Togo Port du Togo, Horoya AC de la Guinée Conakry. Et la poule D regroupe Étoile du Sahel de Tunisie, Zesco United de la Zambie, Primeiro Agosto d'Angola, Mbabane Swallows du Swaziland.