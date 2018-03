Congo-Kinshasa: Vodacom Ligue 1 /Play-off - V.Club surclasse Rangers, Mazembe renvoie Dragons aux études

Comme prévu par la Ligue nationale de football, le Play-off de la 23e édition du championnat national de football a démarré, le 21 mars, avec quelques affiches assez alléchantes.

Au stade Tata-Raphaël de Kinshasa, l'AS V.Club a dominé l'AC Rangers du président Lambert Osango par deux buts à zéro. Les deux buts de V.Club ont été inscrits par Jésus Muloko Ducapel, à la 21e mn, et Banga Mani à la 68e. Les Dauphins Noirs engrangent donc leurs premiers trois points dans cette course au titre du championnat national. « Gagner le championnat, c'est un objectif et il fallait commencer par prendre des points. À chaque match, il faut essayer de prendre trois points, à défaut prendre un point. Je pense qu'on a un effectif capable de rivaliser avec les autres clubs. On aimerait marquer à chaque attaque. Mais c'est vrai que le ratio des occasions créées et buts marqués est encore faible, mais si, à chaque match, on en met deux, c'est très bien, donc à nous d'être hermétiques comme aujourd'hui », a déclaré l'entraîneur Florent Ibenge à la fin de la partie.

Selon, l'entraîneur Guy Roger Limolo de Rangers, dont l'équipe avait battu V.Club au match retour de la phase classique par deux buts à un, son club n'était pas en possession de toutes ses capacités. «Huit joueurs malades n'ont pas participé à cette rencontre. On a laissé beaucoup d'espaces à V.Club, chose qu'il ne fallait pas faire. On avait mal commencé notre première phase pour bien finir. Après cette défaite, nous continuerons à travailler pour bien finir cette phase de play-off. C'est un championnat de haut niveau et ça ne sera pas facile pour nous, à nous de relever la tête et hausser notre niveau de jeu », a-t-il dit.

En deuxième journée, V.Club accueillira Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, le 29 mars, au stade des Martyrs et l'AC Rangers jouera contre Don Bosco de Lubumbashi, en première explication le même jour.

Mazembe impérial face à Dragons...

Au stade TP Mazembe de Lubumbashi, le même mercredi, le club hote a littéralement renvoyé l'AS Dragons/Bilima de Kinshasa aux études. Score de la partie, un cinglant cinq buts à zéro. Les buteurs des Corbeaux du Katanga ont été les oeuvres de Ben Malango à la 21e et 66e mn, Meshac Elia à la 59e, Sissoko (qui a pris la place d'Elia) à la 66e et Jackson Muleka à la 90+2e mn. Dragons/Bilima retrouve difficilement la cour des grands du football national et devra hisser son niveau de jeu pour être au même diapason que les clubs rodés au championnat national. De son côté, Mazembe prend déjà la première place du play-off grâce à un goal average de +5.

Les autres résultats...

Notons que Dauphin Noir de Goma s'est imposé face à Mont Bleu de Bunia par un but à zéro. Sanga Balende a battu Jeunesse Sportive Groupe Bazano par trois buts au stade TP Mazembe, juste avant la nette victoire des Corbeaux face aux Monstres de la capitale.

Et le 22 mars, au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, Don Bosco et le FC Saint-Eloi Lupopo ont fait jeu égal de deux buts partout. Mwinyi Dibundu a ouvert la marque pour les Salésiens à la 15e mn, avant que Nathan Sumbuku n'ait marqué le deuxième but à la 63e. Mais à quasiment un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, les Cheminots de Lubmbashi sont revenus pleinement dans la partie. Kapayi a réduit la marque sur balle arrêté à la 72e mn. Et le buteur-maison du club, Héritier Makambu, a eu le bonheur en égalisant à la 80e mn. Selon le calendrier de la Linafoot, Dragons/Bilima affrontera Lupopo le 28 mars à Kinshasa.