Congo-Kinshasa: La REGIDESO déterminée à renforcer et élargir la desserte en eau

A l'occasion de la journée mondiale de l'eau honorée le 22 mars de chaque année à travers le monde, cadres et agents de la REGIDESO SA, accompagnés de quelques élèves de la capitale, étudiants et autres abonnés de cette entreprise de distribution d'eau potable en République Démocratique du Congo, ont célébré avec faste cette journée ce jeudi 22 mars 2018, au Complexe industriel de production d'eau potable de N'djili, situé dans la Commune de Limete, à Kinshasa.

"L'eau : la solution est dans la nature", c'est à tout dire, le thème international retenu pour cette année. "L'eau, c'est la vie", dit-on, la REGIDESO a souhaité organiser les activités commémoratives de cette 26ème grande fête de l'eau au niveau national autour du thème: "L'eau: la solution est dans la nature et dans le financement judicieux des ouvrages et du service", a laissé entendre, Clément Mubiayi Nkashama, le Directeur Général de cette Entreprise.

Tout a commencé aux environs de 11 heures à l'Usine de N'djili, dans une ambiance fortement mouvementée par le ballet Cosmos, invité spécialement à cette occasion. Déterminé et engagé à apporter de l'eau à toute la population, le DG de la REGIDESO a, dans son speech, invité tous les abonnés à payer régulièrement leurs factures afin de permettre à son entreprise de renforcer et surtout, d'élargir la desserte en eau potable.

Clément Mubiayi Nkashama a, à l'occasion, salué la présence de tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie, avant de souligner que "la vie vient de l'eau". Et, "point n'est besoin de rappeler l'importance de l'eau pour l'humanité", a-t-il soutenu, avant d'affirmer que l'eau reste et demeure une importante source de "croissance économique et donc de développement dans le monde". Dans cette même ligne droite, le DG de cette entreprise a signifié que le Gouvernement de la République avait initié et mis en œuvre, depuis 2012, un plan de stabilisation et de redressement de la REGIDESO, dans l'objectif entre autres, d'améliorer ses performances techniques, commerciales et financières et aussi, favoriser la modernisation de sa gestion, ainsi que de son organisation, au regard du faible taux d'accès à l'eau potable, observé à la fin des années 2000.

Cependant, la destruction des écosystèmes bloque de manière aussi dramatiquement, la réalisation de l'Objectif N°6 du Programme du Développement Durable à l'horizon 2030 qui, selon les dires du DG de la REGIDESO, veut que tous les êtres humains de la planète aient "un accès durable et équitable à l'eau potable et à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats à un coût abordable". De ce fait, "il est donc plus qu'urgent que des efforts soient consentis pour la restauration des écosystèmes", a-t-il dit. Car, c'est quasiment tous les jours que l'homme recourt à l'eau dans ses divers services, à en croire Clément Mubiayi notamment, dans la fabrication de la boisson, pour l'hygiène, l'assainissement, l'agriculture, l'industrie, les mines, les transports, l'hydroélectricité, les loisirs, et dans la préservation de la nature, a poursuivi Clément Mubiayi.

Pour rappel, la REGIDESO S.A qui, autrefois était une entreprise publique, a été transformée depuis 2010, en société commerciale dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, a signifié le DG. Cette entreprise a pour mission, d'assurer le service d'Alimentation en eau potable des populations congolaises habitant dans les milieux urbain et semi urbain. Actuellement, elle est présente dans 98 centres du pays, lit-on dans le message du Directeur Général, ci-dessous repris.

MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA REGIDESO S.A A L'OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA 26ème JOURNEE MONDIALE DE L'EAU/JEUDI 22 MARS 2018

Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Limete,

Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers,

Messieurs les Directeurs Centraux et Directeurs,

Chers Abonnés REGIDESO SA,

Distingués Invités,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

C'est pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux dans ce grand complexe industriel de traitement et de production d'eau potable de Ndjili pour célébrer ensemble la 26ème journée Mondiale de l'Eau. Pour cette année 2018, le thème international choisi est: "L'eau: la solution est dans la nature". En considération de ce thème et au regard des spécificités locales du secteur de l'Approvisionnement en eau potable, la REGIDESO a souhaité organiser les activités commémoratives de cette grande fête de l'eau autour du thème: "L'eau: la solution est dans la nature et dans le financement judicieux des ouvrages et du service".

Distingués Invités,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Point n'est besoin de rappeler l'importance de l'eau pour l'humanité. Rappelez-vous que la vie vient de l'eau. Depuis les temps immémoriaux, les êtres humains comme les animaux élisent naturellement domicile à côté des cours ou des points d'eau. Les grandes civilisations connues se sont forgées autour de l'eau. Elle est un moteur de croissance économique et donc de développement dans le monde. Elle est utilisée pour la boisson, l'hygiène, l'assainissement, l'agriculture, l'industrie, les mines, les transports, l'hydroélectricité, les loisirs, la préservation de la nature, etc. Tout le monde s'accorde que la concurrence des différentes utilisations et des utilisateurs menacent la ressource en eau. A cela s'ajoutent les effets pervers des impacts du changement climatique et des activités anthropiques sur la dégradation des écosystèmes (inondations, sècheresse, destruction de la couverture végétale, des sols, pollution des rivières et autres cours d'eau, etc.). La destruction des écosystèmes hypothèque sérieusement la réalisation de l'Objectif N°6 du Programme du Développement Durable à l'horizon 2030 qui vise à assurer à chaque citoyen un accès durable et équitable à l'eau potable et à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats à un coût abordable. Il est donc plus qu'urgent que des efforts soient consentis pour la restauration des écosystèmes.

Agir ainsi, c'est répondre au problème d'eau par la nature.

Distingués Invités,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

La REGIDESO SA, autrefois Entreprise publique et transformée depuis 2010 en société commerciale dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, a pour mission d'assurer le service d'Alimentation en eau potable des populations congolaises habitant dans les milieux urbain et semi urbain. Aujourd'hui, elle est présente dans 98 centres du pays. Au regard du faible taux d'accès à l'eau potable, enregistré à la fin des années 2000, pour le besoin de stimulation de la performance au sein de l'Entreprise, le Gouvernement a, en 2012, initié et mis en œuvre un Plan de stabilisation et de redressement en vue (i) d'améliorer les performances techniques, commerciales et financières de l'Entreprise et la modernisation de sa gestion ainsi que son organisation, (ii) du renforcement de l'autonomie de gestion, et (iii) de la préparation de sa restructuration finale.

Les instruments de ce Plan étaient, notamment:

La mise en œuvre du programme d'investissement pour la réhabilitation des infrastructures d'eau dans 3 principaux centres (Kinshasa, Lubumbashi, Matadi) auquel s'est ajoutée par la suite la ville de Kindu;

La mise en œuvre d'un plan d'urgence contractualisé par un contrat de performance signé par l'Etat et la REGIDESO SA;

Le renforcement des capacités de la REGIDESO SA au moyen d'un contrat de service signé entre l'Etat et l'opérateur privé SDE/ERANOVA.

Dans le cadre de l'exécution de ce plan, grâce à un financement de la Banque Mondiale, plusieurs réalisations en termes de construction d'ouvrages de captage et de production d'eau potable, de pose des canalisations, des Bornes Fontaines, des Branchements particuliers ont été enregistrées dans ces 4 villes. L'effet conjugué de toutes ces réalisations et d'autres actions appuyées par d'autres partenaires au développement, ont permis de porter le taux de desserte dans le périmètre REGIDESO SA de 36% en 2012 à 43% en 2017. Les programmes d'investissement pour la période 2017-2025, permettront de réaliser un taux de 50% en 2020 et de 67% en 2025.

Distingués Invités,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

En dépit de tous ces résultats, bon nombre de nos compatriotes n'ont pas accès facile à l'eau potable et le chemin à parcourir est long. Dans la réalisation de sa mission, l'Entreprise se bute encore et toujours à d'énormes difficultés liées notamment à la dégradation des sites de captage, au déficit de production par rapport aux besoins en eau de la population découlant de la croissance démographique et des mouvements migratoires vers les grandes villes, et à l'épineux problème de financement des ouvrages et de l'exploitation des installations d'eau potable. A l'occasion de cette journée, vous serez, dans quelques instants, conviés à la visite guidée des installations de production d'eau potable de l'usine de Ndjili pour vous permettre de palper du doigt les problèmes majeurs qui grèvent le service d'eau potable et pour susciter votre implication dans la mise en œuvre des mesures conséquentes.

Distingués Invités,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Je voudrais clore ce message en soulignant que l'amélioration de la qualité de la desserte en eau potable et du service d'eau est une affaire de nous tous. La solution à l'eau est dans la nature et aussi dans le financement judicieux du service d'eau. Je demande ardemment à l'Autorité publique de faire de la protection et la sauvegarde des écosystèmes une priorité en application de la Loi sur l'eau et d'assurer le financement adéquat du secteur de l'eau potable pour garantir de l'eau à tous les citoyens. Je demande aux Abonnés de payer promptement leurs factures de consommations d'eau pour permettre à la REGIDESO SA de pérenniser le service dans les centres desservis et l'étendre aux centres non encore desservis. Je sollicite que, vous élèves et étudiants, soyez les Ambassadeurs de la REGIDESO SA auprès de vos familles respectives et vos institutions de formation pour les rassurer de la qualité du travail que l'Entreprise abat afin que les Abonnés puissent tomber dans les filets de la Brigade Anti-fraude d'eau et qui sera opérationnel début Avril 2018. Enfin, je souhaite que les Partenaires Techniques et Financiers continuent à accompagner l'Entreprise pour que l'accès durable à l'eau de qualité à un prix abordable devienne une réalité sur le territoire national.

Je vous souhaite une Visite fructueuse des installations de l'usine de Ndjili.

Que vive la République Démocratique du Congo!

Que vive la Journée Mondiale de l'Eau!

Que vive la REGIDESO S.A!

Je vous remercie.