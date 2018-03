Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - François-Xavier Beltchika dans la course !

«Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, nous avons l'insigne honneur et le devoir patriotique de vous annoncer officiellement et publiquement notre candidature à la présidence de la République pour les élections du 23 décembre 2018», a déclaré François-Xavier Beltchika Kalubye, hier, jeudi 22 mars, avec force et conviction, au siège de son parti, à Righini, dans la commune de Lemba. Beltchika entend proposer au peuple congolais, un style de leadership, une conception de la solidarité que le Congo doit tisser avec dignité.

Le Président national du Congrès des Démocrates pour le Progrès Social, CDPS, s'est exprimé devant les cadres et membres du parti, unis comme un seul homme dans une salle qui a refusé de monde. La jeunesse du parti mobilisée comme toujours, s'est illustrée par des chansons, consacrant avec ferme détermination leur président national, candidat président de la République. "Notre candidature n'est dirigée contre personne, seul l'amour du Congo et du peuple congolais détermine notre choix", a fait savoir François-Xavier Beltchika. Sa candidature, explique-t-il, vise à résoudre la question essentielle de la reconstruction du pays sur le seul socle de la loi, et de la loi seule, d'un Etat démocratique et républicain, crédible et respectueux des droits humains fondamentaux, des engagements et des conventions auxquels il aura librement souscrits, et des aspirations profondes du peuple congolais dans toutes ses composantes.

Son programme politique, annonce-t-il, se focalise sur la protection de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la dignité d'un peuple libre, longtemps bafouées. Ensuite et immédiatement, Belcthika Kalubye, dit-il, s'attaquera aux questions de sécurité, la paix et l'ordre public aux aspirations légitimes des Congolais : « il faut qu'un jour, il se constitue dans ce pays, une dynamique populaire des cadres, des femmes, des hommes, des intellectuels, des jeunes, des ouvriers, des paysans, des artistes, des hommes d'affaires, des vieillards et de plus jeunes, pour dire une fois pour toutes, non à l'anarchie, aux vols, aux viols, aux détournements, aux mensonges politiques, aux manipulateurs, et ce, pour créer un seul service du peuple congolais, des institutions publiques fortes, stables, protectrices et promotrices de nos libertés et garantes de notre prospérité partagée », a-t-il précisé, avant de promettre de donner très prochainement en détails, les différentes articulations de son programme de gouvernement.

"Voici donc venue l'heure de prendre ensemble notre destin en main" lance François-Xavier Beltchika, qui demande au passage la solidarité et l'implication de toutes les forces du renouveau. C'est dans cet esprit qu'il annonce de prendre contact avec les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les responsables de la société civile, les leaders politiques et la diaspora.

Le Député élu aux élections législatives de 1977 et ancien Ambassadeur de la RDC dans plusieurs pays d'Afrique et en Asie, dit que le peuple congolais ne peut se permettre de désespérer d'un si grand pays et d'un si grand destin. Debout Congolais, l'espoir est au rendez-vous, rassure-t-il.