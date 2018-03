Congo-Kinshasa: Grève des chefs des travaux et assistants - Unikin - Les étudiants redoutent le pire !

La note circulaire du Ministre Steve Mbikayi fixant le montant des frais académiques au taux de 920FC/dollars au détriment du taux actuel de 1600FC/dollars, ne cesse de faire couler encre et salive au sein du milieu estudiantin dans la Ville-Province de Kinshasa, voire à l'intérieur du pays. Oui, à entendre parler le Collectif des chefs des travaux et Assistants de la colline inspirée, tout laisse croire que la décision prise par le Ministre Steve Mbikayi en faveur des étudiants continue de susciter l'embrouillamini.

Le malaise persiste à la colline inspirée. La grève est revenue une fois de plus dans le jargon du personnel académique et des étudiants de l'Université de Kinshasa. Comme à l'accoutumée, il ne se passe plus deux mois sans pourtant entendre parler de la grève çà et là, principalement dans les milieux de l'ESU.

