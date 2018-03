Congo-Kinshasa: Chefs des travaux et Assistants en colère - Unikin - Un ultimatum lancé à Steve Mbikayi

Les Cadres du corps scientifique de l'Université de Kinshasa ont haussé le ton depuis la semaine dernière et ont décrété une grève de tous les enjeux. C'est à l'issue de leur Assemblée Générale tenue mercredi 15 mars dernier que le collectif réunissant ces Scientifiques de la colline inspirée ont dit niet aux prestations ordinaires jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction à leurs revendications.

Tenez ! Ces professionnels de la craie réclament, en tout état de cause, l'amélioration de leurs conditions salariales, notamment, l'actualisation de leur paie mensuelle au taux de change, la mécanisation des Assistants et Chefs des Travaux à la hauteur de la qualification de chacun et tant d'autres droits pour lesquels il lance un ultimatum au Gouvernement de la République, mieux, au Ministre de l'ESU. D'après le Chef des travaux Blaise Mushitu, la réaction rapide et prépondérante de Steve Mbikayi vaut son pesant d'or, pour la reprise des prestations de ces Scientifiques.

De plus en plus le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire est secoué dans ses attributions. Si hier, la grève décrétée par le collectif des corps scientifique, académique, technique et ouvrier du secteur de l'ESU s'est soldé en eau de boudin, cette-fois, celle enclenchée par l'Association des Corps Scientifiques de l'Université de Kinshasa semble loin d'être un spectacle. Réunis autour de leur principale association, les Chef des travaux et Assistants de l'Université de Kinshasa, ont décrété, mercredi 15 mars dernier, une grève de tous les enjeux.

Au fond, ils revendiquent une litanie des droits relatifs à leurs conditions salariales. Il y a lieu de citer la décision du Ministre de l'ESU, d'ores et déjà, en vigueur, laquelle autorise les étudiants des premier et deuxième cycle, au taux de 920 le dollar américain ; l'instruction de payer les Scientifiques durant cinq mois, soit d'octobre à mars, à ce taux de 920 FC le dollar et consorts. «Il n'est pas, par exemple, normal qu'un Chef des travaux nommé officiellement, il y a quelques années, soit payé infiniment à titre d'Assistant de premier mandat. C'est déloyal», décrie, sous l'anonymat, un membre dudit collectif. Dans une déclaration rendue publique à l'issue de leur Assemblée Générale du mercredi 15 mars dernier, les Chefs des travaux et Assistant de cette institution publique recommandent l'abrogation de la décision du Ministre de l'ESU demandant aux étudiants du troisième cycle de payer au taux du jour, contrairement au taux de 920 FC/le dollar auquel tous les étudiants sont censés payer les frais académiques, conformément à une circulaire dont M. Steve Mbikayi est auteur.

Bien plus, ils exhortent le Gouvernement à payer tous ces Scientifiques qui se divisent en mille morceaux, pour la formation de la jeunesse, mais dont les uns sont soit impayés, soit encore, payés moins qu'il le faillait quant à la prise en compte des grades. Il faut ajouter la doléance relative à l'actualisation de leur paie mensuelle au taux de change, la mécanisation des Assistants et Chefs des Travaux à la hauteur de la qualification de chacun. Selon l'Assistant Blaise Mushitu, le Ministre de l'ESU doit être attentif aux plaintes du collectif, en vue de décanter, le plus tôt possible, cette situation dont les conséquences sont incommensurables, au détriment des étudiants.

«Nous demandons, à l'immédiat, que le Gouvernement de la République, à travers, le ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, puisse décanter cette situation. Nous avons presté depuis octobre 2017, nous voulons être payés au taux du jour, soit 1620 FC/le dollar. Faute de quoi, nous continuerons, contre notre gré, à observer le mouvement de grève», argumente le Chef des travaux Blaise Mushitu. De toutes les façons, les revendications du collectif sont, d'ores et déjà, à qui de droit, sûrement, les cris des uns et des autres seront entendus.