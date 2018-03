Congo-Kinshasa: Affaire "Chef Yakaumbu Mutamba Kamanda" - Mgr Placide Lubamba réclame son acquittement !

"Je suis indigné par le comportement de certaines autorités politiques congolaises qui ont infligé une série d'humiliations au Grand Chef Songye, Yakaumbu IV, en lui envoyant, des militaires et des policiers armés jusqu'aux dents qui ont commencé par assiéger, puis saccager et piller le palais royal, avant d'arrêter le chef et l'acheminer nuitamment à Mbuji-Mayi où il comparaît comme un vulgaire malfrat devant une instance judiciaire. Quel crime a commis ce chef digne, pour qu'il soit traité de la sorte? N'est ce pas là du mépris à l'égard de tout un peuple ?

Je proteste et condamne fermement cette cabale dont le chef Yakaumbu IV est victime, et en appelle aux hautes autorités judiciaires du pays, pour demander son acquittement et son retour immédiats du chef dans son fief".

Mgr Placide Lubamba Ndjibu

Evêque de Kasongo