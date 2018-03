Elu gouverneur du Kongo Central, le 31 octobre 2012, Jacques Mbadu Nsitu avait officiellement pris ses fonctions, le lundi 28 janvier 2013. Il remplaçait à ce poste, Simon-Floribert Mbatshi Batshia, élu Député national en novembre 2011.

Jour pour jour, il totalise 5 ans et 2 mois à la tête de l'ex-Bas-Congo dont l'économie ne cesse de péricliter en dépit de l'augmentation de l'assiette fiscale à la Dgrkc, ex-REPERE.

Là, les recettes seraient passées de 1.600.000.000 FC à 2.000.000.000 FC. En effet, la province se trouve sérieusement affectée avec toutes les conséquences pour les moins négatives : chômage, fuite des devises, abandon d'entretien des routes de desserte agricole ainsi que celles des principales villes, difficultés d'évacuation et d'échange des produits agricoles et manufacturés, etc.

Selon plusieurs langues, le temps que vient d'accomplir J. Mbadu à la tête de la province devrait largement servir pour projeter l'avenir du Kongo Central. Des investissements dans les domaines pétroliers, agricoles, miniers et autres devraient être sollicités. Evidemment, pour n'avoir pas pensé à une vision nette de l'avenir par la création ou, mieux, la renaissance d'une nouvelle classe économique pouvant prendre la relève de la vieille génération comme les Mikalukidi, Puela Bindele, Umba-di-Lutete, Lungwana, Makaya-Lezi, Dokolo, Mpondani, Kisombe Sadisa... , le Kongo Central court le risque de voir ses fils et filles manquer de tout.

C'est comme qui dirait : Nous laissons des terres chômer, des poissons mourir de vieillesse, les mangues, les ananas, les oranges, les bananes pourrir pour importer les confitures et les jus d'ailleurs...

A son avènement, il avait, pourtant, défendu un plan de développement alléchant devant l'Assemblée provinciale qui reposait sur cinq piliers, à savoir, la promotion de la cohésion provinciale, de la nouvelle citoyenneté et de la consolidation de la paix ; le renforcement de la bonne gouvernance et de l'efficacité de l'Etat ; l'accélération de la croissance, la diversification de l'économie et la création de l'Emploi ; l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le développement du capital humain ; et la protection de l'Environnement et la lutte contre le changement climatique.

A l'en croire, ce programme devait viser la restauration de la province comme terre de paix, de prospérité et de dignité pour tous. « Pour réussir ce programme, avait-t-il clamé la main sur le cœur, nous avons besoin de cohésion dans notre province. C'est le premier défi de mon mandat qui est celui de restaurer l'unité de notre peuple à travers un leadership cohésif... Ensemble dans la cohésion, nous réussirons ce pari de la restauration et nous chanterons avec nos pères fondateurs : Dressons nos fronts, longtemps courbés et nous bâtirons un Kongo Central plus beau qu'avant».

Fort dommage, la cohésion en question paraît jusqu'ici inexistante. Elle a plutôt cédé à la division, aux règlements des comptes et autres coups bas. Que des conflits entretenus et non réglés provoquant et entraînant la mort de plusieurs fils Ne Kongo.

Pis encore, quelques Députés nationaux, voire provinciaux du terroir ne sont jamais d'accord avec la politique de gestion de Jacques Mbadu. L'Assemblée provinciale, accusée d'être à la solde de ce dernier, serait en train de rectifier le tir en isolant carrément leur idole.

Plusieurs Députés prendraient leur distance vis-à-vis de celui qu'ils ont toujours soutenu. La rentrée parlementaire de ce vendredi 30 mars 2018 pourra peut-être annoncer les couleurs.

Un grand nombre de Députés provinciaux reproche aujourd'hui au gouverneur de n'avoir rien réalisé dans leurs territoires d'origine, leurs fiefs électoraux. En cinq ans d'exercice de pouvoir, J. Mbadu n'a inauguré aucune école, aucune route, aucun centre de santé dans aucun territoire. Les entités territoriales décentralisées sont dépourvues de tout. En tant qu'acteurs politiques, ces Députés qui se trouvent déjà à la fin de leur mandat, se rendent finalement compte qu'ils ont du mal à se faire réélire. D'où, leur logique actuelle de se démarquer, quoique tardivement, du gouv, devenu encombrant, pour eux. Question de se refaire un nom. Comme qui dirait : les alliances se font et se défont.

L'élu de l'Assemblée provinciale du Kongo Central avait indiqué que s'agissant de la promotion de la cohésion provinciale, de la nouvelle citoyenneté et consolidation de la paix, son gouvernement soumettrait à cet amphithéâtre un édit portant création d'un Conseil provincial consultatif doté d'un Secrétariat général permanent et de quatre Secrétaires généraux adjoints dont un s'occuperait exclusivement de la diaspora Ne Kongo. Et d'ajouter que ces Secrétariats du conseil, une fois créés, deviendraient opérationnels et réuniraient les leaders politiques, opérateurs économiques, sociaux et culturels de la province aux différents niveaux : province, villes, territoires et secteurs en vue de favoriser une concertation régulière sur les questions d'intérêt majeur de la vie de la province. Quelle géniale idée !

Aussi, devrait-il être organisé des séminaires pour la promotion d'un leadership cohésif et transformationnel. Pour l'émergence d'une nouvelle citoyenneté, des émissions radiotélévisées et des campagnes de sensibilisation devraient également être organisées à travers toute la province. Qu'il se tiendrait aussi à travers tous les territoires de la province, des campagnes de sensibilisation et d'éducation civique autour des thèmes comme « les violences faites à la femme et à la jeune fille, vols à main armée, conflits coutumiers et fonciers et autres vices ».

Il était également prévu que toute la diaspora Ne Kongo vivant à Kinshasa, dans les autres provinces du pays, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie, soit recensée et mise à contribution pour réaliser des projets d'intérêt commun dans le Kongo Central. Et que grâce à leurs contributions, un projet de construction des bâtiments dignes et modernes pour l'Université Kongo à Mbanza-Ngungu et à Kisantu avec une clinique universitaire moderne, allait être proposé à cette diaspora. Ici encore, nombreux observateurs restent d'avis que ce Pilier 1 n'avait nullement répondu aux attentes. Des paroles en l'air.

Pour ce qui est du renforcement de la bonne gouvernance et de l'efficacité de l'Etat (Pilier 2), le chef de l'exécutif provincial avait déclaré que lui et son équipe étaient « décidés à gouverner autrement la province. Tout doit se passer dans la transparence. Tout ne se passera pas derrière la boutique ou derrière la maison pour obtenir des dividendes. L'argent de l'Etat sera géré suivant les procédures de la bonne gouvernance ».

Du haut de la tribune de l'Assemblée provinciale, il avait même rassuré que la Division provinciale du Plan allait être redynamisée en vue d'assurer la mise en place et l'appropriation des outils de planification, de programmation et de budgétisation que sont : Primo, le plan quinquennal provincial de croissance et de l'emploi 2011-2015, secundo, le programme triennal d'actions prioritaires 2013-2015 du gouvernement provincial ; tertio, les stratégies sectorielles (Agriculture et développement rural, dynamique et communautaire ; eau et électricité ; éducation, santé, genre et Affaires sociales ; Infrastructures d'appui à la croissance ; Culture, Arts, Nouvelles technologies, Sports et Loisirs). Quarto, le cadre macro-économique. Quinto, le cadre des dépenses à moyen terme (2013-2015). Mais enfin ! Qu'en est-il de tout cela ? Fiasco. Rassure-t-on.

En ce qui concerne l'accélération de la croissance, de la diversification de l'économie et de la création de l'emploi (Pilier 3), il était attendu que les actions du gouvernement provincial soient portées en priorité sur les secteurs porteurs de croissance et sur les secteurs d'appui à la croissance. Dans le domaine de la production agricole, 52 structures paysannes sélectionnées à travers 5 bassins de production (Inkisi, Kwilu, Luala, Lukula et de la Mer devraient être appuyées en semences améliorées (boutures de manioc, arachides, haricots, riz) et en intrants agricoles et matériels aratoires (houes, machettes) dans le cadre du fonds d'appui à la campagne agricole 2013. De quoi faire accéder la province à l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, la population crie à la famine.

Les critiques les plus acerbes sur le bilan de J. Mbadu à la tête du Kongo Central vont dans tous les sens. L'avant Jacques Mbadu serait encore de loin mieux que maintenant, susurre-t-on dans tous les milieux de la province.

Pour la population dans son ensemble, la concentration des efforts de l'autorité provinciale dans la construction du Stade Lumumba de Matadi et du bâtiment de l'Hôtel du gouvernement provincial n'ont fait que contribuer à l'appauvrissement de toute une province qui s'attendait plutôt à la réalisation de l'ambitieux programme d'actions défendu avec brio devant l'Assemblée provinciale. L'improvisation dans la construction de ces ouvrages non prévu dans le budget influerait sur l'impaiement des salaires du personnel politique qui doit aligner aujourd'hui près de 14 mois d'arriérés. Incroyable. Pire encore, le gouverneur a préféré s'installer à Boma laissant le siège des institutions provinciales au vice-gouverneur. La non occupation de cette belle bâtisse au style gothique, rappelant l'ancien art gréco-romain, est toujours au centre des spéculations populaires à Matadi. Pourquoi le gouv ne veut pas venir l'occuper ? Serait-il encore hanté comme l'aurait été l'ancien ? Faudrait-il l'exorciser après son inauguration par le Chef de l'Etat ?