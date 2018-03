Congo-Kinshasa: Ping-pong ?

opinion

Le jeu est mieux connu auprès des épris du sport, particulièrement de l'athlétisme. Pourtant, eu égard aux enjeux, au Congo-Kinshasa, les politiques se plient aisément à cette discipline. Dire qu'il s'agit d'un jeu serait faire montre d'un euphémisme qui passerait mal d'autant que l'impasse qui résulte du ping-pong politique cause mort d'homme au paroxysme des contradictions.

Après l'annonce, tambour battant, des résolutions du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre sur la "fin du dédoublement" des partis de l'Opposition, une réaction était plus que prévisible dans les plus brefs délais. Oui, il s'agissait bel et bien de celle de Pierre Lumbi et du Mouvement Social pour le Renouveau (MSR) qu'il chapeaute. Pourquoi ? La raison était plus qu'évidente. Alors que ses paires du G7 trouvaient un remède miracle par le biais des efforts du CNSA d'Olenghankoy quant à leurs dédoublements, le MSR a été la seule formation politique membre de ce Groupe à ne pas être reconnue comme originale.

Déjà, dès le dévoilement des dessous d'inlassables efforts du CNSA, les analystes lisaient une politique de deux poids deux mesures sur fond d'un courant d'air chaud-froid soufflé par le Pouvoir pendant qu'il se trouve au centre des réclamations pour décrisper le climat politique au pays. Avec la situation "des Udps" non-élucidée par rapport toujours aux dédoublons, d'aucuns ne se sont pas cachés de se poser la question de savoir si cette "décrispation" allait décrisper ou crisper.

Avant que les 48 heures accordées pour le traitement des cas de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social -Udps- et autres courent encore, un début de réponse est donné puisqu'au MSR, Pierre Lumbi ne s'est pas fait prier pour dégainer afin de remettre les pendules à l'heure. Selon lui, la lecture faite sur le cas du MSR par Joseph Olenghankoy et ses coreligionnaires du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre est erronée. Selon lui, le CNSA viole ses propres prérogatives inscrites dans le compromis du 31 décembre et, par ailleurs, les outrepasse d'un autre côté. D'autant que le pouvoir de valider un arrêt ou non revient à la Vice-primature de l'Intérieur puis, au-delà, à la justice nationale. Donc, la polémique politique avec comme toile de fond l'interprétation des textes est de nouveau remise sur la sellette en RDC. Ici, précisément, sur la problématique de savoir lequel de deux MSR (celui de Lumbi ou de Rubota-Yoko) devra être consacré comme légal et valide pour figurer comme tel sur les listes électorales.

L'enjeu de cette quête n'est pas anodin et le temps de la dispute, aussi, d'ailleurs. Car, en effet, l'attente se fait suite à la liste de partis et regroupements politiques censés participer aux prochaines élections que Mova est appelé à donner d'ici le 26 mars à Corneille Nangaa. Qui aura raison de l'autre dans ce jeu de ping-pong d'ici la transmission de cette liste-ticket pour prendre part à la course électorale de décembre ? La question perdure. Quoi qu'il en soit, deux options s'ouvrent. Soit, le MSR/Lumbi comme l'Udps/Limete seront embarqués, soit ce sera leurs contradicteurs. Seulement, puisque l'heure est à la quête de l'inclusivité au cas où les premiers ne sont pas vainqueurs, faudra-t-il boycotter les élections à l'Opposition radicale ? Le moment venu, les opposants, surtout ceux du Rassop/Limete, se tritureront les méninges pour lever des options. Dans cette affaire ou celui là, il appert que des surprises d'ici la convocation du corps électoral et le vote ce 23 décembre 2018 sont à redouter.