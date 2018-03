Gabon: UOB - Les étudiants, la problématique du chômage et de l'insertion professionnelle.

La question du chômage et de l'insertion professionnelle taraude les esprits des étudiants gabonais en général et ceux de l'Université Omar Bongo(UOB), en particulier. C'est dans cette optique que la Mutuelle des étudiants de l'UOB a initié, ce mercredi 21 mars 2018, une conférence pour débattre de la situation.

En présence du Recteur, le Pr Louis-Marc Ropivia, et par solidarité gouvernementale, Biendi Maganga Moussavou, Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, Chargé du Programme Graine, et Guy Maixent Mamiaka, Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, chargé des Affaires Foncières et du Domaine Public, se sont joints à Carmen Ndaot, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion des Jeunes et les panelistes, pour répondre aux préoccupations des étudiants. L'objectif de cette rencontre est de rechercher des solutions au chômage des diplômés de l'enseignement supérieur.

Comment sortir ou vaincre le chômage ? Comment obtenir un emploi une fois l'obtention de ses diplômes universitaires ? Quelles stratégies développées pour être prêt à conquérir ou affronter le monde du travail ? Autant de questions qui invitent les étudiants à la recherche des solutions. Ils sont face à leur destin. C'est ce qui, sans doute, a motivé la Mutuelle des étudiants de l'Université Omar Bongo(UOB) à organiser une conférence débat sous le thème : « Quel programme gouvernemental pour l'insertion professionnelle des Etudiants de l'UOB ? ». Thème qui a été débattu par plusieurs panélistes.

Cette rencontre a pour but de permettre aux étudiants d'échanger avec les membres du gouvernement gabonais. Il s'agit de Carmen Ndaot, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion des Jeunes, de Biendi Maganga Moussavou, Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, Chargé du Programme Graine et de Guy Maixent Mamiaka, Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Affaires Foncières et du Domaine Public. Il était aussi l'occasion pour les panélistes invités au débat, de mettre leurs expériences au service des étudiants. L'objectif étant de les motiver, surtout, les inspirer à s'auto-employer et les conduire à l'entrepreneuriat.

L'entrepreneuriat était l'un des maitres mots au cours de cette rencontre riche en échange. Ce rendez-vous entre les expérimentés du monde du travail et ceux qui aspirent à un emploi a permis aux uns d'apprendre des autres. Ange Gaël Makaya, Président de la Mutuelle estime que cet évènement permet aux étudiants d'intégrer les programmes d'insertion professionnelle afin de favoriser leur adaptation aux nouvelles conditions d'employabilité. C'est une initiative, qui pour le Recteur, le Pr Louis-Marc Ropivia, est censée donner espoir. Il reconnait d'ailleurs, les efforts du gouvernement à l'égard des jeunes, notamment en ce qui concerne leur insertion.

La problématique du chômage et de l'insertion des jeunes, demeure toujours d'actualité. Elle taraude l'esprit de tout citoyen soucieux de l'avenir du Gabon reconnait Carmen Ndaot. L'objet de cette conférence débat, va-t-elle poursuivre, « repose sur la question des débouchées professionnelles qu'offre chacune des formations reçues à l'UOB et des possibilités proposées aux étudiants diplômés par le marché de l'emploi ». La question du chômage reste alors une préoccupation nationale dont le gouvernement propose des pistes de solutions pour sa réduction considérable.

Le Contrat aidé est un des moyens pour pallier cette situation. Ce contrat aidé selon Carmen Ndaot : « vise à réduire le chômage, à lutter contre la précarité et l'exclusion sociale. C'est aussi ce partenariat gagnant-gagnant entre l'Etat et les employeurs pour les inciter à l'embauche en leur octroyant un système d'exonération. Le but étant de réduire le taux de chômage, de lutter ainsi contre la précarité et l'exclusion sociale. Nous les avons invités à adhérer massivement à cette vision forte du Chef de l'Etat en faveur de l'emploi, particulièrement, l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes qui est son cheval de bataille ».

Il existe d'autres possibilités axées autour de l'insertion dans les programmes d'enseignement, des formations professionnalisantes, explique Hans Landry Ivala, Directeur général de l'Office national de l'Emploi(ONE). Il y a aussi la mise en place par le gouvernement du Contrat d'apprentissage jeunesse (CAJ), grâce auquel, poursuit-il, « plus de 800 jeunes sont aujourd'hui insérés dans les entreprises ».

Les ministres Carmen Ndaot, Biendi Maganga Moussavou, Guy Maixent Mamiaka et le Pr Louis-Marc Ropivia, Recteur de l'Université Omar Bongo appellent toutes les matières grises à proposer des programmes d'adaptabilités des étudiants aux nouvelles exigences de l'emploi. Ils ont invité les étudiants à développer davantage l'esprit de créativité, managérial et surtout de leadership. C'est dans ce sens que Carmen Ndaot convie les universitaires à méditer ce qui suit : « Lorsqu'on n'a pas de leaders à suivre, on doit suivre soi-même ».