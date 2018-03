Congo-Kinshasa: Mort de son garde du corps - L'animateur Bercy Muana donne sa version des faits !

A cet instant, les badauds (scheguets) s'approchent avec des machettes et réclament toujours de l'argent. Pour eux, l'argent donné était insuffisant vu le nombre qu'ils étaient. Puisqu'ils avaient déjà une mauvaise intention, j'ai instruit mon petit (chauffeur) de faire déplacer la voiture. Après j'ai appelé d'autres frères qui restaient de le ramener a l'hôpital, moyennant quelque chose en guise de premiers soins. Et, je suis allé moi-même chez eux pour informer la famille sur la situation».

Je lui ai dis de ne pas encore partir parce qu'on doit attendre Richard MBATA. Pendant ce temps, mon ami Richard court vers nous en criant : «Bercy bolongwa bolongwaaaah !!!! ». A la seconde qui a suivi, le chauffeur a donné un coup d'accélérateur, en perdant de vue que Richard voulait s'agripper derrière la voiture. C'est en précipitant, qu'il est tombé. Ainsi, on s'arrêta ! Je suis descendu de la voiture et j'ai constaté qu'il est légèrement blessé sur la tête.

Quelques 10 minutes après, Richard m'appelle et je lui dis de me rejoindre au Metro bar. Il est venu et on avait passé la soirée ensemble. C'était bien ! A notre sortie, nous avons croisé sur notre passage une bande de badauds qui m'exigeaient de l'argent avant que je quitte le lieu. Comme ça se passe toujours à Kinshasa lorsqu'ils voient une vedette. J'ai donné une somme d'argent à mon frère Richard pour qu'il les gère. Ce qui m'a permis de prendre place rapidement dans ma voiture parce que c'est mon petit-frère qui conduisait. Il m'a ouvert la portière et je suis entré. Soudain ! Il démarre le véhicule.

48 heures avant sa détention, nos fins limiers ont joint au téléphone l'artiste qui a expliqué avec fort détails les circonstances de la mort de Richard MBATA qui était devenu pratiquement son frère. Le Commandant Mbodi s'est exprimé en ces termes : «On était invité RICHARD et moi à une soirée par l'une de mes connaissances, au Métro bar, dans la commune de Bandalungwa. A l'heure du rendez-vous, je suis allé chercher Richard chez eux, dans leur parcelle familiale mais il était absent. Ainsi, j'ai laissé le message à sa grande sœur qu'il me rappelle dès son retour.

La mort de Richard MBATA, un des amis et garde du corps de l'artiste musicien-animateur, Bercy Muana Nzuzi dit Commandant Mbodi, divise et continue à susciter la confusion à Kinshasa, précisément dans la commune de Ngiri-Ngiri, son fief.

