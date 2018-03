Congo-Kinshasa: Remix de la chanson «Maya» - Le poète Lutumba donne une équitation difficile à Fally Ipupa !

A 40 ans d'âge dont près de 20 ans de carrière musicale à succès, NSIMBA IPUPA Faustin alias Fally Dicaprio la Merveille, est cet artiste qui fait la fierté de la musique congolaise sur la scène internationale.

Alors qu'il n'a jamais été reconnu parmi les «Meilleurs chanteurs» dans son propre pays, ce jeune homme a réussi à bouleverser les données jusqu'à prendre l'ascendance sur Werrason et JB Mpiana qui avaient le contrôle de cette musique pendant deux décennies. Son exploit n'a pas laissé indifférent le Poète Simaro Lutumba, un des survivants de la 2ème génération des pères- géniteurs de la rumba congolaise.

A l'occasion de la célébration de ses 80 ans d'âge et 60 ans de carrière musicale, le doyen Lutumba a choisi le jeune Fally Ipupa pour faire le remix de sa chanson «Maya», un tube édité en 1984 et brillamment interprété par le chanteur Carlyto Lassa.

En studio pour cet exercice de chant pas facile, l'homme de «Droit chemin» veut tenir le pari de bien interpréter cette sublime mélopée qui avait, à l'époque, propulsé Carlyto Lassa. En 1984, rappelle-t-on, Lutumba Simaro surprendra les mélomanes Zaïrois avec un nouveau titre «Maya» qui va rester longtemps numéro Un dans les différents hits du pays.

Au-delà des textes et paroles (composition) et mélodie, la voix de Carlyto LASSA résonne comme une surprise exaltante dans les tympans des fans. Et surtout, ses nuances qui enjolivent la chanson. Très peu connu de la scène avant, ce chanteur emballe les amoureux de l'art d'Orphée grâce à sa voix séduisante un peu nasalisée. Il met tout le monde d'accord par la maîtrise et la qualité de son vocal teinté d'une dose de mélancolie. Non seulement il reste inégalable, Carlyto Lassa est, aussi, considéré jusqu'à preuve du contraire comme l'un des meilleurs chanteurs congolais de tous les temps, grâce à cette légende composition signée Poète Simaro.

La comparaison n'est pas raison, dit-on. Evidemment, le Président du groupe Bana Ok n'a certainement pas cette intention de comparer les deux chanteurs ou encore les deux voix. Mais, son choix sur Fally reste au moins fondé dans la mesure où il est très convaincu et très motivé par sa prouesse artistique. « Tokoss », le dernier opus de Dicap la Merveille, explique peut-être pourquoi le célèbre compositeur et guitariste congolais, a jeté son dévolu sur lui.

La voix, il l'a, le charisme aussi. Mais, la grande question reste celle de savoir si Fally Hustler sera-t-il à la hauteur d'interpréter la chanson «Maya» comme son aîné Carlyto qui est converti en chantre de l'Eternel ?

Dans l'entourage de celui qui se fait appeler El Marabia, la question ne se pose pas. « Fally Ipupa ne vient pas se mesurer à son aîné mais il est sur ses traces pour tenter de relever un si beau défi que lui a lancé le poète Lutumba et lui rendre hommage pendant qu'il est encore en vie », explique un de ses proches.

Toutefois, le public reste impatient d'écouter cette nouvelle version de « Maya » qui sera rendue dans un style approprié à la "fallynisation". Qui vivra verra !