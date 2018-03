Burkina Faso/Guinée Bissau: Etalons # Djurtus de Guinée Bissau - 2-0 : Bon début de stage des Etalons

Les Etalons sont en France depuis le 19 mars et ce, jusqu'au 27, pour un stage de préparation en vue de la CAN 2019. Ils y livreront 2 matches amicaux. Ils ont d'ailleurs gagné le 1er par 2 buts à 0 face aux Djurtus de la Guinée-Bissau.

C'était des retrouvailles entre les Etalons du Burkina et les Djurtus de la Guinée-Bissau en France au stade Didier Péroni. Mais cette fois-ci, c'était pour une partie amicale. Les 2 équipes s'étaient rencontrées lors de la CAN 2017 à Franceville, au Gabon, et les Etalons s'étaient imposés par 2 à 0. Les buts avaient été inscrits par Préjuce Nacoulma et Bertrand Traoré. On prend les mêmes et on recommence ou bis repetita. Le Burkina a fait honneur à son rang en s'imposant de nouveau par 2 buts à rien.

Cette fois, les goaleadors ont pour noms Cyrille Bayala à 37e mn et Aristide Bancé à la 40e. C'est d'ailleurs la première réalisation de Bayala avec l'équipe nationale. Le sociétaire de Lens, percutant et vivace, ouvre donc son compteur but avec les Etalons.

Ce match marquait la première de Bryan Dabo. Le joueur de la Fiorentina en D1 italienne, qui a longtemps hésité à répondre à l'appel de la mère patrie. Il a d'ailleurs été titularisé à cette rencontre.

Ce match, tout comme celui du mardi 27 mars prochain face au Kossovo, doit permettre au coach, Paulo Duarte, de voir à l'œuvre certains de ses joueurs. Un bon test et une bonne occasion de préparer l'équipe aux prochaines échéances, notamment le match face aux Mourabitounes de la Mauritanie.