Ile Maurice: Rivière-Noire - Les surcharges électriques embêtent les habitants

«Les inspecteurs sont venus et nous ont dit que si nous arrivons à faire réparer nos appareils de garder les reçus et de les remettre au bureau du CEB ensuite», ajoute pour sa part Jessica Vadamalay. «Ce que l'on veut savoir c'est combien de temps cela prendra.»

«Normalement je regarde les séries télévisées à cette heure-là, mais j'avais des amis chez moi. Du coup je n'ai pas compris quand c'est arrivé. Mes voisins m'ont prévenue et c'est alors que j'ai remarqué ce qui est arrivé à mon réfrigérateur et ma bouilloire électrique», lance cette vielle dame.

À Tamarin où ont eu lieu les cas les plus récents, par chance ce ne sont que quatre familles qui ont été affectées par la surtenstion électrique lundi. Une surtension qui, même après que les disjoncteurs aient sauté chez certains, a continué à alimenter les maisons en électricité. Aujourd'hui, les habitants de ces village se demandent quand et comment ils vont pouvoir être compensés.

