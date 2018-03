Cote d'Ivoire: Développement durable de l'Afrique - Une réflexion à la valorisation de l'innovation technologique

Outre l'innovation, le développement, l'économie, la question de la connaissance traditionnelle sera également à l'ordre du jour. Toute chose qui justifie la participation de Côte d'Ivoire Tourisme, structure en charge de la promotion de la destination touristique dans le pays.

Créer un espace d'échanges internationaux sur la contribution de la science et de la technologie au développement durable de l'Afrique, à travers une éducation adéquate. Inviter à une prise de conscience de l'énorme potentiel que peut constituer la recherche scientifique et l'innovation technologique pour le développement des pays africains.

Tel est le but de la tenue à Abidjan de la Conférence internationale sur la technologie, l'éducation, l'économie, le développement, dénommée : « Technology, R&D, Education and Economy (Tree) for Africa 2018 ».

A l'ouverture des travaux ce mercredi 21 mars, le président de ladite Conférence, le Père François Kaboré, par ailleurs directeur de l'Institut universitaire du Cerap, a relevé que cette rencontre de réflexion et d'échanges va proposer des pistes, afin que l'innovation technologique contribue à la création de valeur ajoutée. Ainsi qu'à la valorisation des produits africains. « La recherche scientifique et l'innovation technologique africaine doivent se faire à partir des produits locaux, en vue de les valoriser, et à créer des solutions pour les populations locales », a-t-il déclaré.

Outre l'innovation, le développement, l'économie, la question de la connaissance traditionnelle sera également à l'ordre du jour. Toute chose qui justifie la participation de Côte d'Ivoire Tourisme, structure en charge de la promotion de la destination touristique dans le pays.

Son directeur général, Jean-Marie Somet qui a relevé la transversalité du tourisme, a traduit l'apport de la technologie dans le développement de l'industrie touristique ivoirien. Il a ensuite indiqué que la Côte d'Ivoire a opté pour « un tourisme vrai ». « C'est-à-dire en mettant l'homme au cœur du développement du tourisme », a-t-il expliqué. Non sans ajouter : « L'histoire est le fondement du tourisme ».

Pour sa part, le directeur cabinet Pr Assane Thiam, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko-Ly Ramata, a exprimé le soutien de la ministre, à l'innovation technologique et à la valorisation de la recherche. Il a souligné que la ministre Bakayoko-Ly Ramata dit attendre avec beaucoup d'intérêt les conclusions de cette conférence.

Les travaux de cette rencontre internationale qui se tiennent sur deux jours, enregistrent des participants venus de plusieurs pays africains, des Etats-Unis, de France, de Suisse, de Corée du Sud etc.