Cote d'Ivoire: Energy durable expo Abidjan - La première édition se tiendra du 9 au 12 mai

L'hôtel communal de Cocody abritera du 9 au 12 mai prochain la première édition du salon international des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et du développement durable d'Abidjan. Dénommée "Energy durable expo Abidjan", ce salon se veut un cadre de promotion et d'échanges pour les différentes filières de l'énergie et de l'environnement. L'information a été donnée le mardi 20 mars lors d'une conférence de presse co-animée à la chambre de commerce et d'industrie sise à Abidjan-Plateau par Edi Boraud, Commissaire général du salon et par ailleurs, président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (Aienr) et Emmanuel Yéo, président du comité scientifique.

Avec comme thème, « énergies renouvelables, efficacité énergétique et Rse en Côte d'Ivoire », ce salon constitue une initiative complémentaire aux actions gouvernementales en matière de promotion des énergies renouvelables et de sensibilisation sur les questions environnementales et du développement durable. Selon le président, il est aussi question de contribuer à l'autosuffisance en énergie, la création d'emplois surtout pour la jeunesse, avec les nouveaux outils pour l'efficacité énergétique. Pour Emmanuel Yéo, ce salon a pour objectif fondamental de réduire la consommation énergétique d'une part et d'autre part de situer la responsabilité des uns et des autres sur l'importance de faire une gestion intelligente des énergies. Pendant ces 4 jours, une quarantaine de conférences autour de 9 thématiques seront organisées.

Entre autres, « Développement durable en Côte d'Ivoire : bilan, défis et perspectives » ; « Choix des appareils bureautiques et électroménagers performants » ; « stimuler les investissements privés » pour ne citer que celles-là. Plus de 5000 visiteurs sont attendus à ce salon, notamment le grand public, les installateurs solaires, les bureaux d'études et formateurs, les distributeurs d'équipements et de voitures électroniques. Plusieurs pays sont également attendus : le Maroc, la France et bien d'autres.