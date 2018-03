Sénégal: Championnat professionnel - Dix ans, bilan et repères

Officiellement lancé le 2 mai 2009, le professionnalisme vit sa dixième saison.

Après une phase expérimentale de six ans (en deux poules), le championnat classique à poule unique a démarré en 2014-2015. Scindées en deux poules réparties selon des critères géographiques, 32 équipes de L1 et L2 ont disputé la première édition.

En Ligue 1, la poule A (axe Nord) était composée de la Linguère de Saint-Louis, Yakaar de Rufisque, du Ndiambour de Louga, du Dakar Université club (Duc), de l'Us Ouakam, de l'As Douanes, du Diaraf, Hlm et de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css). Dans l'autre axe (Sud), se retrouvaient le Casa Sports, la Jeanne d'Arc, Stade de Mbour, l'Us Gorée, Yoff, le Port, Saloum de Kaolack, la Suneor de Diourbel et le Guédiawaye Fc.

A l'issue de la phase de poules de la première édition, la finale avait opposé en aller et retour, le Casa Sports à la Linguère. Une finale entre les deux pôles (Nord et Sud) remportée par les Nordistes, alors coachés par Amara Traoré, qui remportent ainsi le premier titre de l'avènement du professionnalisme. Mais l'histoire retiendra que c'est l'As Douanes qui a remporté la première édition classique (poule unique) en 2015. Outre le titre de champion, les gabelous avaient, aussi, remporté la Coupe de la Ligue. Mais, pour ce second challenge de la Lsfp, les Douaniers n'avaient pas sué pour le remporter.

Ils avaient, en effet, profité du forfait de l'équipe du Casa Sports prise en otage par ... ses propres supporters devant l'entrée du stade Alassane Djigo. Permettant ainsi à l'As Douanes de réaliser le premier et unique doublé sous l'ère professionnel, particulièrement marqué par l'alternance au palmarès du championnat. En effet, aucune équipe n'est parvenue, non seulement à conserver le titre la saison suivante, mais à chaque saison un nouveau champion est intronisé depuis le début du professionnalisme. Génération Foot est, peut-être, sur la bonne dynamique pour réussir là où les autres ont échoué. Certains champions comme l'As Pikine et l'Us Gorée, respectivement lauréats en 2014 et 2016, avaient chuté en Ligue 2 les saisons suivantes. Au total, il y a 9 champions différents depuis l'avènement du professionnalisme

PALMARÈS

Championnat L1 : 2009 : Linguère ; 2009 -10 : Diaraf ; 2010 - 11 : Us Ouakam ; 2011 - 12 : Casa Sports; 2012 - 13 : Diambars ; 2013 - 14 : As Pikine ; 2014 - 15 : As Douanes ; 2015 - 16 : Us Gorée; 2016 - 17 : Génération Foot.

Vainqueur coupe de la ligue : 2009 : Douane ; 2010 : Casa Sports ; 2011 : As Pikine ; 2012 :Niary Tally ; 2013 : Casa Sports : 2014 : Guédiawaye Fc ; 2015 : Douane ; 2016 : Diambars ; 2017 : Stade Mbour.

MOUHAMED DJIBY WADE, 1ER VICE-PRESIDENT DE LA LSFP : « S'ARRÊTER ET POSER LES VRAIS PROBLÈMES DU FOOTBALL SÉNÉGALAIS »

Dix ans, c'est l'âge du professionnalisme au Sénégal. Une expérience qui semble vouée à l'échec. D'après le premier vice-président de la Lsfp, Mouhamed Djibril Wade, il faut savoir s'arrêter et poser les vrais problèmes. Le président de Ngb Niary Tally reconnaît que c'est un problème d'orientation. Et s'il déplore le manque d'assistance de l'Etat, il avoue sportivement que les dirigeants du football sénégalais sont les vrais responsables de cette situation parce qu'ils n'ont pas pris les initiatives qu'il faut pour convaincre les autorités politiques à accompagner le football local. Entretien.

Président, le football sénégalais vit ses 10 ans de professionnalisme. Quelle évaluation, la Ligue sénégalaise de football professionnel en fait ?

Pour le moment, on n'a pas encore pensé faire une évaluation, mais quand même si l'on regarde d'où l'on vient jusque-là où nous sommes actuellement, nous pensons qu'il y a un grand pas qui a été fait, même s'il n'a pas été à la hauteur des espérances. Parce que, comme vous le savez, le professionnalisme au Sénégal est une initiative de l'Etat. C'est l'Etat qui avait demandé aux clubs de s'y mettre. Après une crise dans le football, avec notamment le Cnf, on ne jouait plus régulièrement. Le football était divisé, le Cnf (Comité de normalisation du football) a eu à mettre un peu d'ordre dans ce que nous faisions, ensuite nous sommes entrés dans l'ère du professionnalisme. Beaucoup de clubs se sont engagés (... ) Maintenant, avec les recommandations de la Fifa et de la Caf, nous avons signé ce qu'on peut appeler la convention de Dakar pour passer à deux Ligues (L1 et L2) de 14 équipes chacune. Il faut souligner que nous avions connu un an de retard par rapport à l'application de cette convention.

Vous avez dit que c'est l'Etat qui est à l'origine de l'avènement du professionnalisme. Vous accompagne-t-il dans cette aventure ?

C'est ce qui pose problème. Jusqu'à présent, il n'y a aucun accompagnement de l'Etat. Nous savons que l'Etat met de l'argent dans le foot, mais cet argent est orienté vers les équipes nationales, en général, et la sélection nationale A en particulier. Certes, on peut dire aujourd'hui que c'est nous qui l'avons voulu ainsi, parce que nous devions nous battre pour que cet argent puisse servir les autres segments du football national. Malheureusement, l'obligation des résultats fait que tous ces moyens sont consacrés à la sélection A. Or, on n'avait pas besoin de cela parce que l'équipe A est constituée de joueurs évoluant hors du pays.

Le professionnalisme, c'est surtout les infrastructures. Mais on remarque aujourd'hui, après les 10 ans d'expérience, seuls trois clubs, Génération Foot, Diambars et Dakar Sacré-Cœur peuvent revendiquer ce statut de véritables clubs pro. Comment expliquer ce retard accusé par les autres clubs dont le vôtre, Ngb Niary Tally ?

Sur ce plan, c'est encore l'Etat qui est responsable. Parce que ces clubs qui ont leurs propres infrastructures sont liés à des clubs étrangers. Alors, est-ce qu'il faut autoriser des étrangers à venir prendre nos ressources ? Non ! Est-ce que Génération Foot serait doté d'infrastructures s'il n'y avait pas le Fc Metz, derrière ? Avec l'appui de l'Etat, on aurait pu faire quelque chose pour promouvoir les clubs. L'Etat avait mis à la disposition de certains clubs des terrains. C'est notamment le cas du Diaraf et de la Jeanne d'Arc. Aujourd'hui les temps ont changé. On a des dirigeants dans les clubs qui sont de vrais patriotes. Si l'Etat met à notre disposition des terrains et des moyens, je pense que ces problèmes d'infrastructures ne se poseraient pas. Parce que l'Etat confond les infrastructures communautaires et celles qui appartiennent aux clubs. Sur ce plan, l'Etat doit, non seulement, construire des stades, mais doit aussi mettre à la disposition des clubs des terrains pour construire des infrastructures. On ne demande pas que l'Etat construise pour les clubs, mais au moins qu'il mette à notre disposition des terrains, à travers les conseils départementaux.

Tous les clubs engagés en Ligue pro répondent-ils au cahier de charges ?

Non ! Sur ce plan, tous les clubs ne répondent pas au cahier de charges. Je prends l'exemple de mon club Ngb Niary Tally. J'essaie de me conformer au maximum à ce que dit le cahier de charges, mais il y a une exigence très importante que je ne peux pas satisfaire. Par exemple, je ne dispose pas d'un terrain d'entraînement qui me permet de travailler correctement. Sur ce plan, j'avoue que je ne réponds pas au cahier de charges, mais je me débrouille pour payer mes joueurs. Depuis 9 ans de professionnalisme, aucun joueur de Niary Tally ne peut revendiquer des arriérées de salaire. Dans les clubs, ce sont les dirigeants qui se débrouillent pour honorer les engagements vis-à-vis des joueurs. A quel prix ? Et cela ne peut pas continuer, parce que c'est la configuration de nos clubs qu'on doit changer. Il faut les pousser à être des clubs populaires, différents de certains, comme Diambars qui appartiennent à un certain nombre de mécènes. Nous, nous voulons, à côté des clubs - centres de formation, avoir des clubs de ville ou de quartier qu'il faut aider à poser les jalons de leur promotion vers le professionnalisme. Après, on peut les laisser se débrouiller tout seuls. On peut leur demander de payer des impôts.

Avec l'avènement du professionnalisme, on espérait pouvoir s'imposer ou faire mieux en Afrique, tant en compétition de clubs qu'avec la sélection nationale locale. Mais c'est le contraire qu'on constate. Quelle explication donnez-vous à ce paradoxe ?

Aujourd'hui les clubs forment pour vendre. Ils travaillent pour survivre. Un joueur qui commence à éclore est aussitôt transféré. Ce n'est pas le cas dans certains pays comme le Maroc où les joueurs ne s'exilent pas à n'importe quel prix.

Et qu'est-ce qui vous empêche de copier le Maroc ?

Au Maroc, il y a d'abord les droits télé. Tous les clubs perçoivent des droits télé extrêmement importants. Au minimum 30 à 40 millions de FCfa. L'Etat met, non seulement, à la disposition de chaque club un bus, mais paye les joueurs jusqu'à hauteur d'une certaine somme. Par exemple sur les primes de signature au Maroc, six mois de salaires sont reversés au joueur. Et ces six mois de salaire, c'est l'Etat qui les donne (... ). Au départ, les gens utilisaient mal l'argent, mais maintenant on donne 3 mois, et après justification, on complète les 3 autres mois. En Guinée, d'après les révélations de la presse, les clubs reçoivent de l'Etat 10 millions de FCfa chaque année. Et ils disent que c'est insuffisant. Ensuite dans ces pays, les sponsors sont présents, les sociétés nationales participent au développement du football.

Mais, selon vous, pourquoi l'Etat tarde encore à agir ?

A mon avis, il y a une mauvaise volonté politique ou un manque de communication de notre part. Nous n'avons pas encore fait le premier pas pour aller rencontrer l'Etat, parce que les hommes politiques, il faut les convaincre de la nécessité et l'importance de ce que vous faites.

Donc vous reconnaissez sportivement votre responsabilité dans cette situation?

Absolument! Parce que, quand nous sommes devant le chef de l'Etat on ne parle que de l'équipe nationale. Alors que, d'après moi, on ne devrait même pas parler de l'équipe nationale. C'est le dossier le plus facile à gérer.

Dans ces conditions, comment appréhendez-vous l'avenir du professionnalisme au Sénégal ?

Il faut qu'on arrête à partir de cette année. Au regard de toutes ces crises qu'on vit, il faut qu'on s'arrête pour poser les vrais problèmes du football sénégalais en général, même si l'équipe A fait de bons résultats. D'après moi, il y a un problème d'orientation. Et c'est la raison pour laquelle on ne parvient pas à faire des résultats probants tant en sélection nationale locale qu'en club. C'est dommage parce qu'on veut bien faire, mais on n'a pas su commencer par les priorités pour régler les problèmes.

DIX ANS DE PROFESSIONNALISME : AVIS DE TECHNICIENS

BOUCOUNTA CISSE / COACH DE GFC PRO : « LES JOUEURS ÉTRANGERS QUI VIENNENT CHEZ NOUS NE SONT PAS LES MEILLEURS CHEZ EUX »

Il est non seulement le doyen des techniciens encore en activité, mais Boucounta Cissé a l'avantage de diriger plusieurs équipes à travers le pays. Fort de son expérience d'avoir vécu la période de l'amateurisme, l'actuel coach de la Jeanne d'Arc de Dakar (Nat 1) est donc bien placé pour apprécier les 10 ans de professionnalisme au Sénégal. Et s'il salue l'initiative de la Fédération sénégalaise de football d'avoir osé tenter l'expérience, il déplore, cependant, le manque de moyens. «Il faut noter un mérite pour les clubs qui veulent faire du professionnel, mais ils ne sont pas aidés. Les clubs qui n'ont pas de mécènes ont des difficultés. Il faut que l'Etat aide les clubs, sinon nos meilleurs joueurs seront toujours tentés par l'exode vers les pays voisins comme la Guinée, le Maroc ou en Europe», regrette l'ancien coach du Ndiambour, Guédiawaye Fc, entre autre autres clubs de la place. Dans ces conditions, « notre championnat va s'affaiblir chaque année. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Sénégal ne compte plus des joueurs influents», poursuit-il.

S'il reconnaît qu'avec le professionnalisme, le championnat sénégalais est de plus en plus envahi par des joueurs étrangers, Boucounta Cissé refuse de croire que le championnat soit autant relevé au point d'attirer les talents étrangers en voie de transit vers l'Europe. Il pense plutôt que les joueurs étrangers «viennent à l'aventure». Car ce sont des joueurs dont «les pays ne sont pas encore dans le professionnalisme. Ils pensent que le Sénégal est une vitrine, mais aussi il faut noter que les joueurs étrangers qui viennent chez nous ne sont pas les meilleurs chez eux. Il ne faut pas se leurrer, les meilleurs ne viennent pas ici».

L'avènement du professionnalisme a-t-il relevé le niveau du championnat ? Boucounta Cissé «ne le pense pas honnêtement parce que chaque année nos meilleurs joueurs partent, et c'est l'éternel recommencement tous les ans. Donc, dire que notre championnat est en progrès, ce n'est pas mon avis, parce que chaque année, on est obligé de reconstruire de nouvelles équipes avec des nouveaux joueurs».

MALICK DAFF / DIARAF : « LA LIGUE PRO EST EN TRAIN DE FAIRE DU BON TRAVAIL »

Contrairement à Boucounta Cissé, Malick Daff est de la nouvelle génération de techniciens qui ont vécu le championnat amateur sur le terrain. Le coach du Diaraf, qui a fait ses débuts au Port et un passage à l'Us Ouakam, est satisfait du professionnalisme. «Je pense qu'ils (la Fsf et la Lsfp) ont réussi leur mission. Franchement ! Parce que, avant le professionnalisme on ne jouait pas beaucoup. Maintenant on joue régulièrement, avec un calendrier plus ou moins bien maîtrisé. Même la petite catégorie joue aussi régulièrement», se réjouit Malick Daff. Mieux, le technicien du Diaraf trouve que «le niveau du jeu a progressé. En voyant les résultats des petites catégories sur le plan international, avec les U20 et U23, c'est la parfaite illustration. On ne peut avoir des résultats sans jouer du foot régulièrement. Je pense que la Ligue pro est en train de faire du bon travail, il faut les laisser continuer, même s'il y a encore des choses à perfectionner, il faut le reconnaître. Mais, dans l'ensemble, ce n'est pas mal», apprécie-t-il. Dans tous les cas il garde l'espoir, «parce que, ce sont de véritables professionnels qui font bien leur travail», rassure le coach des Médinois qui ne se plaint pas de l'organisation interne de son club. En effet, «dans le club où je suis (Diaraf) il y a une grande amélioration dans l'organisation», note-t-il.

ISMAILA FALL : LIGUE DE DAKAR : « UNE NETTE PROGRESSION DU NIVEAU DU CHAMPIONNAT »

Il fait partie du décor lors des matches du championnat professionnel. Membre de la commission d'organisation de la Ligue chargé de la main courante, Ismaëla Fall dit «Chou» est un relai entre la presse et la Lsfp. Ainsi, en témoin avisé, il trouve qu'il y a «une nette évolution sur le plan du jeu. Tant sur le plan technique que tactique, on a noté un net progrès avec le professionnalisme.

En National 1 et 2, les équipes travaillent dur pour accéder en Ligue pro parce qu'il y a du bon travail qui se fait depuis l'an 1 du professionnalisme. Depuis l'ère de Louis Lamotte jusqu'à l'avènement de Saër Seck, il y a une nette progression (...). Je suis là depuis l'an 1 du professionnalisme, mais franchement il y a une nette progression».

En fait, le chargé de la main courante dans la commission d'organisation de la Ligue a particulièrement noté la rude concurrence qui prévaut dans l'élite. A titre d'illustration, il retient qu'aucune équipe «ne survole le championnat comme au temps de l'amateurisme. Toutes les équipes travaillent, la concurrence est rude entre les équipes. Depuis l'an 1 du professionnalisme, aucune équipe ne s'est succédé au palmarès». Mais pour cette année, il pense que Génération Foot est sur la bonne voie pour réussir là où les autres ont échoué dans le passé. Pire, certaines équipes comme l'Us Gorée la saison dernière et l'As Pikine il y a trois ans (2013-2014) ont chuté après avoir dominé les débats. Dans l'ensemble, Ismaëla Fall est « très satisfait du professionnalisme.

Non seulement le niveau du foot a beaucoup progressé mais le professionnalisme a réglé beaucoup de chose».