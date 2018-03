Sénégal: Investissements publics - La Boad approuve de nouveaux financements pour 190 milliards de FCfa

En approuvant de nouvelles opérations constituées de quinze prêts à moyen et long termes et une prise de participation de 5 milliards de FCfa, au cours de sa 108e session ordinaire, les engagements de la Banque ouest africaine de développement (toutes opérations confondues) depuis le début de ses activités, se chiffrent à 5.109,8 milliards de FCfa.

Le Conseil d'administration de la Banque ouest africaine de développement (Boad) qui s'est réuni, hier, à Dakar, pour sa 108ème session ordinaire, a apporté son concours financier au profit de certains de ses États membres : Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Sénégal pour un montant de 190 milliards de FCfa. En approuvant ces opérations constituées de quinze prêts à moyen et long termes et une prise de participation de 5 milliards de FCfa, les engagements de la banque (toutes opérations confondues) depuis le début de ses activités se chiffrent à 5.109,8 milliards de FCfa.

Pour cette première session, la Côte d'Ivoire a bénéficié de 70 milliards de FCfa destinés à trois projets : la construction de barrages et l'aménagement de périmètres irrigués pour un financement de 15,5 milliards de FCfa ; le Programme d'aménagement et de gestion intégrée du Bassin Versant du Gourou pour 29,5 de FCfa et l'implantation d'une unité de production de ciment par la société CIMENTS DE CÔTE D'IVOIRE pour 25 milliards de FCfa.

La Boad a accordé au Burkina Faso 45 milliards de FCfa. Un financement destiné au Programme d'appui au développement des économies locales (Padel 2017-2020) dans sept régions. Le Padel vise à mettre à disposition de kits de développement local intégré (KIT - DELI) qui est un package d'investissements minimum constitué en fonction des spécificités de chaque région ; une ligne de crédit de 25 milliards de FCFA pour faciliter l'accès à un crédit adapté ; le renforcement de capacités de 48.000 unités de production informelle pour un montant de 30 milliards de FCfa ; au Projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou qui est dans sa phase 3 bénéficie d'un financement de 10 milliards de FCfa et au projet Fidelis Finance. Le projet Fidelis Finance-Burkina Faso qui est à sa sixième ligne de refinancement comporte un volet « Accord Cadre de Refinancement (Acr) », et un volet « Ligne de Crédit-Bail », destinée au refinancement d'investissements productifs dans les secteurs éligibles au financement de la Banque pour 5 milliards de FCfa.

5 milliards de FCfa pour une prise de participation

Le Bénin a également bénéficié du concours financier de la Boad pour 20 milliards de FCfa. Ce financement est destiné au Programme d'assainissement des eaux pluviales de Cotonou. Dans ce projet, il est prévu la construction d'environ 13.410 ml de collecteurs primaires dans onze bassins versants répartis entre Cotonou Est et Cotonou Ouest et le pavage de quelques sections de support desdits collecteurs, soit 21 % des réalisations attendues dans le programme global. Les travaux à réaliser visent à éviter, à l'horizon 2020, le phénomène des inondations dans onze des cinquante bassins versants de la ville de Cotonou ; améliorer l'environnement urbain pour faciliter la circulation des usagers et la conduite des activités économiques dans les zones concernées.

Enfin, la Boad a débloqué 5 milliards de FCfa pour une prise de participation au capital du Fonds Cauris IV pour une durée de vie de 10 ans. « L'objectif visé est d'investir dans des Pme (dont 20% dans des entreprises en création) recherchant du capital et de l'expertise, en vue d'exploiter les opportunités de croissance dans les régions cibles (pays de la Cedeao hors Nigéria et d'Afrique centrale francophone).

Au cours de sa session d'hier, le Conseil d'administration de la Boad a annulé deux concours précédemment octroyés à la Banque au profit de nouvelles lignes de crédit plus avantageuse par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea). Selon le communiqué, le nouveau concours pour lequel la Badea a marqué son accord, comporte, entre autres avantages, la possibilité d'être rétrocédé aux banques locales sous forme de lignes de refinancement pour le financement des importations des pays membres de l'Uemoa en provenance des pays arabes pour 30 millions de dollars américains. La deuxième ligne de crédit octroyée par la Badea en lieu et place de son troisième concours, est destinée au refinancement de projets relevant du secteur privé pour 15 millions de dollars américains.

Ouvrant les travaux, le président de la Boad, Christian Adovelande, a rappelé que pour 2018 et 2019, le programme d'activités de financements (prêts, participations, garanties et études dans le document de Pfa 2017-2021), est de 432 milliards de FCFA pour chacune des deux années. Il a annoncé un programme d'émissions d'emprunts domestiques en 2018, pour 150 milliards de FCfa. Il a indiqué que les chantiers cruciaux porteront sur la pérennisation de l'adéquation des fonds propres ; le renforcement de la gestion des risques ainsi que du dispositif de pilotage financier ; l'appui à l'exécution du Projet régional Uemoa/Banque mondiale pour le financement de l'habitat social ; le renforcement des partenariats avec l'Union européenne d'une part et le groupe de la Banque mondiale d'autre part ; la mise en route des premières diligences nécessaires pour un renouvellement du Plan stratégique quinquennal de la Banque. En outre, le Conseil a arrêté les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui seront soumis à l'approbation du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine.