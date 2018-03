Sénégal: Soutien au chef de l'état - La journaliste, Nafissatou Diouf, rejoint l'APR

Finalement, Nafissatou Diouf a choisi de franchir le pas. C'est-à-dire entrer en politique en décidant d'accompagner le chef de l'Etat Macky Sall. Ce week-end, elle a été accueillie par la grande famille de l'Apr du département de Rufisque.

La poignée de main est chaleureuse entre le coordonnateur de l'Apr à Rufisque, Oumar Guèye et la journaliste Nafissatou Diouf. C'est aussi une sorte de visa d'entrée dans le parti présidentiel pour celle qui vient de décider d'accompagner l'action du chef de l'Etat Macky Sall. Dans l'enceinte du jardin public de Rufisque et devant une foule nombreuse, Nafissatou Diouf vient de faire son entrée officielle à l'Apr. « Nous décidons solennellement d'enfourcher le cheval de bataille, symbole des républicains que nous sommes, avec la permission du président de la République, pour nous battre avec dévouement et loyauté afin de défendre notre idéal, mais aussi son idéal et son programme dont le bilan qualitatif et quantitatif, à tous les niveaux, est plus que convainquant », a dit Nafissatou Diouf du haut de la tribune.

Elle s'est dit prête à servir ses contemporains « à partir de maintenant et aussi longtemps » que lui permettra son énergie pour leur mieux être et pour que gagne le Sénégal. Deux raisons justifient, selon elle, son entrée en politique. La première est née de sa rencontre avec les femmes à travers ses nombreuses visites de proximité qui lui ont permis, selon elle, de « mesurer le degré d'engagement » des femmes dans la chose publique à travers les organisations communautaires de base dont elles sont les figures de proue. La seconde vient du choix opéré par le chef de l'Etat, lui-même, qui a décidé de faire émerger le département avec « le Pse qui fait la part belle » à Rufisque à travers les nombreuses infrastructures construites comme le pôle urbain de Diamniadio.

Autant de raisons qui poussent désormais Nafissatou Diouf à travailler « sans relâche avec tous les responsables ». Ceci pour donner « un score confortable » au chef de l'Etat à la prochaine présidentielle. Pour le ministre Oumar Guèye, avec l'entrée politique de Nafissatou Diouf à l'Apr, c'est la famille politique du chef de l'Etat Macky Sall qui s'agrandit. « Tu as fait le bon choix, Nafissatou », a dit le coordonnateur de l'Apr à Rufisque. Non sans rappeler les nombreuses réalisations faites par le chef de l'Etat durant les six années qu'il a été à la tête du pays. Oumar Guèye cite la production énergétique du pays, le développement des infrastructures telles que les routes, autoroutes, quais de pêche, la politique sociale avec les bourses de sécurité familiale, la Cmu ainsi que d'autres actions.

Abdourahmane Seck Homère qui fait office de parrain pour Nafissatou Diouf dans le parti s'est dit confiant. Car, selon lui, par son éducation et son entregent, Nafissatou Diouf peut apporter beaucoup de choses à Rufisque. Elle lui recommande tout de même de travailler avec tout le monde au sein du parti. Et surtout d'aller à la rencontre des frustrés.