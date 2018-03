L'année dernière, certains départements ministériels, au nombre de sept, n'ont pas fait leur revue annuelle, a révélé, hier, Moubarack Lô, Directeur du Bureau de la prospective économique à la Primature, par ailleurs président du comité de préparation des revues.

Mais, cette année, le défi que lui et la Dgppe, maîtresse d'œuvre de ce document, se sont imposés, c'est de réaliser 100 % des revues. « Nous prendrons les mesures nécessaires pour arriver à cet objectif », a-t-il affirmé. L'économiste en chef à la Primature a invité les autres départements ministériels à s'inspirer du modèle de revue du ministère de la Pêche et de l'économie maritime dont il a salué la qualité et l'objectivité. « Cette revue est un modèle du genre. Tous les éléments sont dedans. C'est un document de qualité et objectif parce qu'inclusif. La démarche est méthodique et comporte un Plan de travail annuel (Pta) 2018 », s'est-il félicité.

Les chiffres de l'embellie

Moubarack Lô estime que c'est important d'avoir un plan de travail annuel parce qu'à partir de cette année, dans le cadre harmonisé du suivi-évaluation (Case), l'objectif est de travailler sur un suivi infra-annuel. « Il ne s'agit pas seulement de faire une revue annuelle, il s'agit, en cours d'année, de suivre l'exécution des mesures et d'apporter les corrections qui s'imposent avant la fin de l'année. Au Sénégal, on sait faire le suivi et des rapports de revue, mais nous devons progressivement développer la culture des évaluations approfondies », a-t-il soutenu.

La pêche artisanale maritime se caractérise, en 2017, par un parc piroguier composé de 11. 943 pirogues actives contre 11.975 unités en 2016. Les débarquements sont estimés à 439. 080 tonnes, représentant près de 82,64 % de la production nationale, pour une valeur commerciale estimée, au débarquement, à 164,464 milliards de FCfa. Comparativement à l'année précédente, ces débarquements ont enregistrés des hausses de 10,36 % en volume et de 29,80 % en valeur (397.871 tonnes et 126,71 milliards de FCfa). En ce qui concerne la pêche industrielle, elle est portée par une flotte nationale et étrangère composée, au total, de 111 navires contre 115 navires en 2016. Les débarquements de la pêche industrielle, composée des segments de la pêche chalutière, de la pêche thonière et de la pêche sardinière s'élèvent à 92.251 tonnes pour une valeur commerciale, à la première vente, estimée à 62,42 milliards de FCfa.

En glissement annuel, ils ont connu une évolution positive de 2,99 % en volume et de 9,38 % en valeur comparativement à l'année 2016. Pour la pêche continentale, l'analyse des débarquements a fait ressortir une augmentation de 19,61 % en rythme annuel. En effet, ils sont passés de 11.254 tonnes en 2016 à 13.461 tonnes en 2017. La valeur commerciale estimée des débarquements s'élève à 14,59 milliards de FCfa en 2017 contre 11,82 milliards de FCfa en 2016. Quant à l'aquaculture, la production a connu une baisse. Celle-ci est passée de 2.082 tonnes en 2016 à 1.011 tonnes en 2017, soit une diminution de plus de la moitié. Cette baisse est principalement due à l'insuffisance des financements publics et privés du sous-secteur et au retard dans la mobilisation du budget d'investissement.

Un meilleur suivi, contrôle et surveillance des pêches

Dans le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (Inn), 6.096 inspections et contrôles ont été menés à quai, dans les usines, en mer et par air en 2017. Ces opérations ont permis d'arraisonner 456 pirogues artisanales, 20 navires dont 12 sénégalais et 08 étrangers pour des sanctions évaluées à 4,116 milliards de FCfa. Les principaux motifs d'arraisonnement sont la pêche en zone interdite, maillage non conforme, rejet volontaire en mer d'une quantité importante de poissons, fausse déclaration de données de captures, détention de poulpes immatures, balise non conforme, pêche sans autorisation, défaut de mesure de sécurité, absence de permis de pêche, engins de pêche non réglementaires, défaut d'immatriculation des pirogues, etc.