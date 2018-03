Sénégal: Assemblée nationale - L'ONG 3D et l'Ucad accompagnent le travail parlementaire

Après le succès de la première phase du Programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen (Pace) initié par l'Ong 3D au profit de l'Assemblée nationale, la deuxième phase du programme a été lancée, hier, en présence du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse et de l'ambassadeur des États-Unis. Cette fois-ci, l'université Cheikh Anta Diop est mise à contribution dans la formation des députés.

Des députés à la bonne école. C'est l'objectif visé à travers la deuxième phase du Programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen (Pace) initié par l'Ong 3D en partenariat avec l'Assemblée nationale. Ce programme qui entre dans sa deuxième phase (Pace 2) vise principalement à renforcer les capacités des députés afin de les outiller dans leur travail parlementaire. Un protocole a d'ailleurs été signé, hier, entre le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse et le coordonnateur de l'Ong 3D, Moundiaye Cissé. C'était en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis, son Excellence Dr Tulinabo Mushingi.

Pour le président de l'Assemblée nationale, la coopération entre l'Hémicycle et l'Ong 3D a produit des « résultats palpables », au point de continuer cette collaboration. « L'Assemblée nationale approuve les axes prioritaires définis dans ce nouveau programme, pour renforcer les capacités des députés et ceux des agents de l'Administration, accompagner les réformes prioritaires de l'Assemblée nationale, appuyer certaines directions, comme celle de la communication et celle chargée des archives et faciliter le dialogue entre les députés et les citoyens », a dit Moustapha Niasse. Pour lui, la réalisation des activités programmées, suivant un agenda précis, contribuera à améliorer la qualité du travail parlementaire. Si dans la première phase du programme, la société civile sénégalaise avait été mise à contribution, cette fois-ci, selon Moundiaye Cissé, l'objectif est de « créer un pont entre l'Assemblée nationale, la société civile et l'université ».

En effet, l'implication de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est l'innovation majeure dans le nouveau programme. « Ce partenariat bénéficie, aujourd'hui, de l'apport de taille de l'Ucad qui vient renforcer la dynamique que nous avons entreprise de contribuer à la modernisation et au renforcement du travail parlementaire avec une série d'innovations majeures », a dit le coordonnateur de l'Ong 3D. Il a aussi annoncé le recrutement de 15 assistants parlementaires au sein de l'école doctorale pour mieux accompagner l'Assemblée dans sa mission.

Ce nouveau programme initié par l'Ong 3D grâce à l'appui du gouvernement américain par le biais de l'Usaid va coûter 1 million de dollars Us soit 600 millions de francs Cfa en 2 ans. Pour l'ambassadeur américain, son Excellence Dr Tulinabo Mushingi, tout cet accompagnement de son gouvernement au Sénégal vise à mettre sur pied « une Assemblée nationale bien préparée à son rôle ; une Assemblée nationale disposant de l'expérience et de l'expertise techniques nécessaires (... ) ; une Assemblée nationale ayant les moyens de se développer continuellement et de s'adapter à un monde en rapide mutation ». En 2013 déjà, lors de la 12ème Législature, ce même programme avait permis plusieurs réalisations à l'Assemblée nationale. Notamment la numérisation des archives disponibles de l'assemblée nationale de la période de l'Aof à nos jours ; l'élaboration d'un guide parlementaire et aussi la rénovation de la bibliothèque de l'Assemblée et de ses services.