Une étude de la Dpee, réalisée récemment, soutient que le passage des budgets de moyens aux budgets programmes aurait un impact positif sur l'économie sénégalaise.

Pour évaluer l'impact de la budgétisation par programmes sur l'économie sénégalaise, un échantillon de programmes représentatif dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures routières a servi d'exemple pilote. Selon le document, intitulé « Passage des budgets de moyens aux budgets de programmes : Quels impacts sur l'économie sénégalaise ? », cette réforme devrait se traduire par des progrès dans l'utilisation des ressources publiques. Le Produit intérieur brut (Pib) devrait enregistrer une amélioration de 0,57 %, en moyenne, sur les 10 années suivant la réforme.

« Ce dynamisme de l'activité économique résulterait des performances réalisées dans les secteurs de l'agriculture (3,01 %), des infrastructures routières (1,03 %) et dans une moindre mesure de l'énergie (0,54 %) », selon les auteurs de l'étude. Par ailleurs « le revenu du gouvernement, l'investissement et la consommation privés devraient également bénéficier des progrès réalisés dans les dépenses publiques et enregistreraient respectivement des accroissements de 0,7 %, 0,83 %, et 0,65 % ». L'étude note que le bien-être des populations, résultant de l'amélioration de la qualité du service public, serait affecté positivement suite à l'introduction de la budgétisation par programmes et afficherait une progression moyenne de 26,9 %.

Tenant compte des retombées positives que pourrait occasionner cette réforme sur l'économie sénégalaise, l'étude recommande une accélération de la mise en œuvre des mesures devant conduire à l'entrée en vigueur effective des budgets de programmes. Le Sénégal dispose d'une expérience de plus d'une décennie en matière de budgétisation axée sur les résultats à travers les Cadres de dépenses à moyen terme (Cdmt) et les Cadres de dépenses sectorielles à moyen terme (Cdsmt) notamment dans les ministères de la Santé et de l'Éducation et que ces acquis ont contribué à la note C obtenue à l'issue de l'enquête Pefa (Programme d'examen des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière) qui détermine l'éligibilité d'un pays à accueillir la réforme des budgets de programmes.