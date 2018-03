Sénégal: Pour l'autonomisation des femmes de Kolda - 60 millions de FCfa remis au projet «Hettaré rewbe Fouladou»

« Hettaré rewbe Fouladou » compte également œuvrer pour le renforcement des mécanismes juridiques pour mettre fin aux violences basées sur le genre dans la région de Kolda et prévoit de mettre en place des cases juridiques dans les départements de Kolda, Médina Yoro Foulah et Vélingara pour prendre en compte les préoccupations des femmes. Il procédera, ensuite, à un monitoring pour voir le nombre de cas traités au niveau de ces cases juridiques. Pour faire passer son message, le projet va utiliser les radios locales et organiser des réunions du Conseil départemental de développement (Cdd) pour expliquer aux actrices le bien-fondé de sa démarche et mettre en place des plateformes des femmes dans les collectivités locales ainsi que dans les arrondissements et les départements.

L'Agence catalane de coopération au développement vient d'octroyer une enveloppe financière d'un montant de 60 millions de FCfa aux femmes de la région de Kolda dans le cadre de leur autonomisation. Ce projet, dénommé « Hettaré rewbe Fouladou » (Autonomisation des femmes du Fouladou), est destiné aux membres des plateformes et aux conseillères élues des 43 collectivités locales de la région de Kolda pour une durée de 18 mois. Il compte mener des actions de plaidoyer pour permettre aux bénéficiaires d'accéder aux instances de décision et de créer un réseau de femmes suffisamment fort pour mener à bien cette mission. Celle-ci nécessite la mobilisation des différents acteurs impliqués dans l'autonomisation des femmes autour de ce projet.

