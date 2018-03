Sénégal: Le GP du Premier ministre dimanche a Thiès - Les chevaux sur la sellette

Les engagements (40.000 FCfa) pour le GP et 30.000 FCfapour les quatre autres catégories, seront enregistrés ce jeudi de 9h à 17h au Stade Léopold Sédar Senghor. Pour cette journée de la Primature, le Cng va décaisser 7.500.000 FCfa pour payer les chevaux gagnants et placés en attendant de percevoir de la Lonase dans les jours à venir les 2% tirés du PMU dont le décret a été signé par le Chef de l'Etat, Macky Sall.

En effet, «Betty Bao» a réussi une brillante victoire après avoir remporté le Grand Prix du Chef de l'Etat le 6 août 2017 à Fatick ; «Darou Khoudoss», «Faydou», «Makha», et «Doumayene», tandis que les autres concurrents se présenteront dans le souci de renverser la tendance. Quatre autres derbys meubleront la manifestation dédiée à la Primature. En tout cas, le Cng dirigé par Cheikh Tidiane Niang n'a rien laissé au hasard pour gagner le pari de l'organisation. Le galop des chevaux du Groupe 2 s'annonce aussi palpitant, seulement le leader «Diané» de Bathie Diop Samba Coura tient à signer sa 7e victoire de la saison. Il est pour l'instant le roi de la saison. Le prix fixé est de 1.400.000 FCfa. Le Groupe 3 aura une récompense de 1.300.000 FCfa, les poulains de 3 ans, 1.200.000 FCfa, et les PDA 1.100.000 FCfa.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.