Ile Maurice: Démission de la présidente - Enter Barlen Vyapoory

Chargé de cours, conseiller municipal, diplomate, vice-président et maintenant président par intérim, Barlen Vyapoory dédie cette nouvelle consécration à son épouse, Sarojini, et sa fille unique, Anjali.

«Je n'ai pas rencontré la dame depuis le lancement de son livre il y a deux semaines», indique Barlen Vyapoory, qui confirme qu'il ne sera pas non plus au Réduit ce vendredi. Pas de rencontre non plus demain avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Ca y est. Ameenah Gurib-Fakim n'est désormais plus la présidente de la République de Maurice. Le vice-président, Paramasivum Pillay Vyapoory, va assumer l'intérim jusqu'à ce que le gouvernement choisisse le nouveau locataire de la State House. «C'est un moment de grande fierté, même si j'aurais préféré que cela se déroule dans d'autres circonstances», confie l'ancien chargé de cours au Mauritius Institute of Education.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.