Madagascar: « Earth Hour » - Une heure pour la Terre - Marche pour le climat et lumières éteintes, demain

Ce samedi se tiendra le rendez-vous annuel « Earth Hour » ou « Une heure pour la Terre », mouvement environnemental initié par WWF pour consacrer une heure à des gestes symboliques en faveur de la planète.

Le samedi 24 mars, de 20h30 à 21h30, tous sont invités à éteindre les lumières et celles des grands monuments et édifices culturels, dans le cadre de la célébration mondiale « Earth Hour » (Une heure pour la Terre) initiée par WWF. Il s'agit de l'un des plus importants mouvements environnementaux mondiaux qui portera, cette année sur le thème « Connectons-nous à la nature ». Cette année, plus de 150 pays, dont Madagascar, y participeront. Diverses manifestations seront, par ailleurs, prévues dans le cadre du « Earth Hour », notamment la « marche pour le climat » qui en est, cette année, à sa deuxième édition. Fruit d'une collaboration entre WWF, Météo Madagascar - qui célèbre, par ailleurs, la journée météorologique mondiale - le ministère de l'Eau, de l'Energie et de l'Hydrocarbure, cette grande marche portera le slogan « Mitsitsy mba haharitra » (« Economisons pour que cela dure »).

« Fatana mitsitsy ». La marche pour le climat est une action visant à sensibiliser le public sur les enjeux de la lutte contre le changement climatique et l'importance de la protection durable des forêts et des ressources qu'elles abritent. A travers cette action, les populations sont incitées à utiliser les foyers économes ou « fatana mitsitsy ». En effet, selon le calcul effectué par WWF Madagascar, un ménage qui utilise un foyer amélioré peut préserver jusqu'à 10 arbres et économise 84 000 Ariary chaque année sur l'achat de charbon.

Rendez-vous est alors donné, ce samedi pour la marche pour le climat, à partir de 8h30 au ministère des Transports et de la Météorologie à Anosy. Les participants longeront la rive du lac Anosy pour rejoindre, par la suite, la place devant le stade municipal de Mahamasina où un podium sera érigé. Des artistes s'y produiront et assureront l'animation, entre autres, Francis Turbo et Dama. A noter également la finale du concours de cuisine « Tsikonina Mitsitsy » qui s'y tiendra, au terme de la marche pour le climat.