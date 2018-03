Madagascar: Portrait - Ingrid Elisabeth, la nouvelle styliste à suivre !

Passionnée ? Elle l'a toujours été par la mode. Si à l'époque de son adolescence, elle était uniquement une « suiveuse », aujourd'hui, elle a décidé de créer sa propre ligne de vêtements qu'elle a baptisée « Ing clothes ». Ingrid Elisabeth Rasolonjarivo, la nouvelle styliste à suivre.

Coquette ? Ingrid Elisabeth l'a toujours été, comme toutes les jeunes filles de son âge, avec une petite différence. Pour les grandes occasions, elle se plaisait à dessiner elle-même la tenue qu'elle voulait porter et les cousait de temps en temps. A l'époque, elle n'ambitionnait pas encore de devenir styliste. Elle voulait seulement se démarquer. Il y a deux ans, l'envie lui a pris de se lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est que récemment que le projet prend réellement forme. Naît donc « ING Clothes » que le grand public pourra découvrir officiellement au mois de mai.

Changement. « Nous sommes ce que nous portons. C'est en tout cas ce que dicte la société dans laquelle nous vivons actuellement. Il y a encore quelques années, j'étais le genre de fille qui ne se préoccupait pas de ce que pensaient les autres. Je me disais : 'qu'importe !'Je fais ce que j'aime et je porte ce qui me plaît. Autrement dit, les mini-shorts et les « crop top ». J'adorais ce genre de vêtement. Dans ma ville natale, à Morondava, dans la région Menabe, c'était courant et cela ne posait pas problème. Dans la Capitale, c'est différent. Les gens s'arrêtent à ce que nous portons. Je suis pourtant bien plus que ma tenue, mais les autres ne cherchent pas à aller plus loin, voir au-delà. J'ai vécu une mauvaise expérience, seulement à cause de ça. C'est donc la raison principale pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans le milieu du stylisme et de créer ma propre ligne de vêtements, différente de ce que j'avais imaginé au départ, mais nettement meilleur. En tout cas, je le crois ».

De « INGroods » à « ING Clothes ». Si elle s'était lancée dans le monde du stylisme il y a deux ans, son style et le nom de sa marque auraient été très différents de l'actuel « Ing clothes ». Avant, elle n'avait pas encore acquis cette maturité qu'elle a aujourd'hui. « A cause de mes vécus et de mon parcours, je me suis peu à peu orientée vers une mode reflétant l'image d'une femme actuelle, plus classe, plus habillée, plus sobre et surtout plus soignée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé d'adopter le slogan 'habillez-vous de telle sorte que les gens ne s'arrêtent pas à vos vêtements , mais voient vos qualités. Les gens nous jugent trop souvent par nos habits, les femmes en particulier. « Ing Clothes » donne ce petit coup de pouce aux femmes, de manière à ce qu'elles puissent s'affirmer ». « ING Clothes », pour l'instant est encore une marque méconnue pour l'instant mais ce n'est plus qu'une question de temps. Son initiatrice Ingrid Elisabeth s'active pour faire connaître ses créations. Une ligne de vêtements faite par et pour les jeunes fashionistas. A découvrir !