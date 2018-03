Madagascar: Football - Les Barea impressionnent Adebayor !

Faneva Ima Andriantsima (à gauche) assure son rôle de capitaine comme ici avec Jerôme Mombris, Bapasy et Toby lors de l'entrée au stade contre les Eperviers.

Excellents tout au long de la partie, les Barea n'ont pas laissé indifférent le capitaine togolais malgré un score nul et vierge. Un Emmanuel Adebayor qui n'a pas manqué de féliciter le onze malgache avec une nouvelle configuration, mais aussi de nouveaux éléments qui ont largement rempli leur contrat.

Les Barea se trouvent sur une pente ascendante. C'est le constat partagé par les férus de football après la belle démonstration face à des Togolais qui subissaient le jeu de l'équipe malgache même si elle n'a pas réussi à trouver le chemin des filets.

Temps de jeu. L'explication pourrait, pour le camp malgache, se trouver dans la prestation de son capitaine. Car le Havrais Faneva n'a pas pu faire oublier le Sochalien Ima. C'est tout aussi simple que cela et le temps de jeu nettement insuffisant d'Ima Faneva au sein de son nouveau club n'arrange pas ses affaires alors qu'il n'a jamais été aussi bien encadré qu'actuellement avec à ses côtés Njiva et Bolida, tous les deux en grande forme et surtout Zotsara en position de meneur.

Il manquait donc pour rendre les Barea plus compétitifs un attaquant de surface dans un rôle de Cavani au PSG ou d'un Suarez au Barça. Un rôle que remplissait Andriatsima dans un passé récent mais plus maintenant. Dans la foulée, tous les regards se tournent vers le Réunionnais Gladison à qui on n'a pas vraiment offert sa chance alors qu'on se permettait d'appeler de vieux chevaux de retour tels Sedera ou pire encore Claudio.

Heureusement que les critiques ont fait que Nicolas Dupuis s'est gardé de mettre les deux hommes dans son onze de départ. Ce qui a évidemment donné lieu à une solide défense avec Bapasy et Mombris dans l'axe laissant les côtés à Toby égal à lui-même et un Fontaine qui a su imposer sa puissance sur le flanc gauche.

Solide défense. Au poste de sentinelle, on a vu un Ibrahim Amada très à l'aise en se contentant de gérer les travaux de sape de cette vraie force de la nature qu'est Dimitri Caloin. Et si auparavant les Malgaches avaient peur des géants africains, aujourd'hui on assiste à l'inverse, car Bapasy, Fontaine, Mombris et Caloin ne sont pas des tendres. Avec la taille en plus. C'est en tout cas très différent de l'équipe battue par le Sénégal lors du match aller à Dakar.

Et ce n'est sans raison si Emmanuel Adebayor en a parlé dans une interview. « C'est une très bonne équipe de Madagascar, très solide défensivement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. 0 à 0, ce n'est pas un score à négliger. On est plutôt content du résultat. Je tiens à féliciter les Malgaches. Ils ont fait un très bon match et ils ont montré qu'il n'y a plus de petite équipe », confiait-il.

On a là pour une fois notre équipe type. Mais prudent, Nicolas Dupuis entend faire tourner l'effectif en vue du match de samedi contre le Kosovo. Et si la ligne offensive est déjà en place sauf si finalement on aurait décidé d'appeler Gladison, il est préférable de voir comme ils valent en défense des hommes comme Deba Kely, Ilaimaharitra et surtout le Niçois Dada que l'entraîneur a tendance à négliger à cause de sa taille alors qu'il est le seul pensionnaire de la Ligue 1. Seul Abel Anicet manquera à l'appel pour cause de blessure, mais à y voir de très près, le « Bulgare » semble avoir perdu sa place avec l'arrivée de Dimitri Caloin et d'Ibrahim Amada.

Avec un effectif assez pléthorique, Nicolas Dupuis doit agir maintenant avec discernement et prouver sa valeur sur la scène mondiale après cette première satisfaction d'avoir croisé avec brio la route de Claude Le Roy qui dirige les Eperviers togolais.