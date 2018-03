Madagascar: Projet DECORE - Restauration des forêts après l'exploitation minière

Le projet dit DECORE, financé conjointement par le programme Sud Expert Plante pour le Développement Durable (SEP2D) et la compagnie minière QMM, regroupe deux équipes de recherches de renommée internationale, le Centre National de Recherches sur l'Environnement (CNRE) et le Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes (LSTM) de l'Institut de Recherches pour le Développement (IRD).

Ce projet d'une durée de trois ans touchant le site d'exploitation de Mandena à Fort-Dauphin, est parmi les pionniers dans son genre. Il implique en même temps scientifiques et opérateurs économiques en accord avec les attentes et les besoins des associations villageoises locales. Son objectif consiste à renforcer les initiatives de la société Qit Madagascar Minerals (QMM), en matière de Restauration Ecologique des forêts après l'exploitation minière, en mettant en pratique les résultats de la recherche scientifique.

Gérer les ressources. En effet, « un projet de restauration écologique réussi n'est pas une affaire d'une seule discipline. Il doit être le résultat d'une collaboration étroite entre plusieurs domaines de la science en accord avec les attentes et besoins des entités concernées telles que la population locale et la société minière. Et c'est un engagement sur le long terme», a expliqué le Dr Rondro Harinisainana BAOHANTA, Coordinatrice du projet et Chercheure en Microbiologie du sol & Restauration Ecologique au sein du CNRE. Ce projet permettra de mieux gérer les ressources naturelles d'une manière durable en restaurant les zones dégradées, de créer des emplois pour la population locale qui se charge de la mise en place des pépinières, de la production de biofertilisants et du développement des cultures alternatives.

Résultats. Notons que l'équipe du projet a déjà statué sur les espèces de plantes qui feront l'objet des expériences comme le palissandre (Dalbergia), le « voapaka » (Uapaca), le « hitsina » (Intsia) et le « tohiravina » (Phyllathron) ainsi que sur les détails techniques des 3 000 plantules-améliorées à produire. Les analyses des sols et les expériences de sélections de plantes performantes sont actuellement en cours au sein du laboratoire du CNRE. Les résultats obtenus seront utilisés pour établir des recettes adaptées qui seront par la suite appliquées sur le site du QMM et au niveau des parcelles paysannes à Fort Dauphin.