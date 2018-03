Madagascar: Njila - Prêt pour les retrouvailles

Arrivé au pays mercredi dernier, le chanteur s'est tout de suite attelé aux choses sérieuses et a revu les détails avec son équipe et ses invités. Pour ces retrouvailles avec le grand public, Njila a décidé de faire monter sur scène des amis de toujours, mais également de jeunes talents qui ne demandent qu'à être appréciés. Mahery et Lilie, qui ont maintes fois partagé la scène avec le chanteur seront donc de la partie.

« Je suis impatient de retrouver le public pour revivre ces grands moments de complicité et de convivialité! ». Une déclaration de Njila qui témoigne de son impatience et de son engouement pour ce concert qu'il va donner au CCEsca ce dimanche.

