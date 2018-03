Madagascar: Randriambelo Mandimbin'ny Aina - Nommée directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de la police

Randriambelo Mandimbin'ny Aina Mbolanoro est la première femme nommée à la tête de l'Ecole Nationale Supérieure de la police.

Comme à l'accoutumée, le conseil des ministres d'hier a été marquée par des séries de nominations.

Outre la convocation en session extraordinaire des membres du Parlement (lire article par ailleurs), comme à l'accoutumée, il y avait eu également des nominations aux hauts emplois de l'Etat, hier, lors du conseil des ministres. Il s'agit au titre du ministère de la Sécurité Publique de Randriambelo Mandimbin'ny Aina Mbolanoro qui est actuellement le nouveau directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de la police. Elle est la première femme à être à la tête de cette école. Notons qu'auparavant, elle a été directeur de la Formation Continue et de la Recherche auprès du ministère de la Sécurité Publique. Toujours pour ce ministère, Ranjavololona Julie Claudette est nommée directeur de la Formation Continue et de la Recherche, Ramampiandry Nicolas, directeur provincial de la Sécurité Publique de Toamasina et Ainanirina Albert Estel, directeur de la Programmation, Suivi et de l'Evaluation auprès du ministère de la Sécurité Publique.

Stratégiques. Pour ce qui est du ministère auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Radarson Voahangy Nirina occupe le poste de Directeur Général de l'office des mines nationales et des industries stratégiques (OMNIS). En ce qui concerne le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, Rakotoarimanga Andry Tovohery occupe le poste de directeur de la régulation des médias.

Equipements. D'autres décisions prises, lors de ce conseil des ministres, la communication verbale relative à la prise en charge du paiement des droits et taxes douanières, relatifs à l'acquisition des équipements du projet du centre de conférence internationale de Madagascar octroyés à titre de don par le gouvernement chinois. Il en est également de la participation du ministère de la Justice à la première conférence internationale sur la Justice qui se tiendra du 2 au 4 avril à Marrakech, Maroc.