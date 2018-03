Madagascar: Jirama - Des coupures fréquentes de courant

Le directeur technique de l'Electricité à Tanà de la Jirama, Ralaivaoalandreo Eloi Alphonse le reconnaît lors d'une conférence de presse hier à Soanierana. Mais il y a plusieurs raisons, dont entre autres, la détérioration du réseau de distribution, les cataclysmes naturels, les accidents, les cerfs-volants et le non-respect de la réglementation technique dans les constructions. Les vols de courant et des câbles de la Jirama entraînant une surcharge des transformateurs surtout à Itaosy ne sont pas en reste. « Un transformateur de 630 KVA y a été survolté à cause de la saturation du réseau. Nous l'avons remplacé le 9 mars dernier, mais cela a encore explosé.

