Sénégal: Développement du secteur des equides - Les acteurs réfléchissent sur un cadre institutionnel adapté

Un atelier sur la formulation d'une stratégie de développement des équidés au Sénégal s'est ouvert, hier. L'objectif est de tracer de nouvelles perspectives de développement, tout en boostant la chaine de valeur des équidés.

L'atelier qui s'est ouvert hier a pour but de formuler une stratégie de développement des filières équine et asine autour d'un cadre institutionnel harmonisé et d'un modèle de financement durable. A l'issue des travaux, les participants veulent proposer la mise en place d'une industrie hippique, pourvoyeuse d'emplois et de richesse. En ce qui concerne le cheptel, la situation des effectifs renseigne sur l'importance du potentiel des équidés au Sénégal. Avec des effectifs estimés à 544.000 chevaux et 462.000 ânes en 2015, ces animaux constituent un gisement d'emplois et de richesse dans l'économie rurale à travers la tractation équine et asine (agriculture, transports de personnes et de marchandises).

A cela s'ajoute le développement croissant des courses hippiques, des sports et loisirs équestres. Le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, venue prendre part à la rencontre, a salué les «avancées salutaires enregistrées dans le domaine des courses hippiques avec la formulation d'une nouvelle classification des chevaux, le diagnostic du système d'identification des acteurs mais également dans le domaine de la lutte contre la maltraitance des équidés, portant réglementation du transport des véhicules à traction animale». Le ministre invite les participants à mettre l'accent sur les «aspects qui contribuent au financement de la filière, au bien-être des animaux et à l'épanouissement des utilisateurs». Aminata Mbengue Ndiaye a réitéré la disponibilité de son département à fixer, avec les acteurs du secteur, une base de développement durable. Au sortir des échanges, les participants promettent de formuler une stratégie de développement axée sur le cadre institutionnel, la structuration, la sécurisation et l'amélioration des acquis du secteur des équidés.