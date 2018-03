Madagascar: Dian'hay - Bientôt un grand casting pour trouver ses « musiciennes »

Donner la place aux femmes. Dian'hay organise prochainement un grand casting pour trouver celles qui vont l'accompagner dans ses tournées et sa vie musicale.

Une chanteuse accompagnée uniquement par des femmes musiciennes... du jamais vu pour un groupe malgache, du moins lors de ces dernières années. Voulant donner la scène à la femme, Dian'Hay va prochainement organiser un grand casting pour trouver ses nouvelles musiciennes. « Nous voulons donner une chance à toutes celles qui ont du potentiel et qui ont envie d'être de cette aventure musicale qu'est la nôtre. Au mois de mai, on espère repartir à la conquête du grand public avec une nouvelle équipe composée par la gent féminine. Nous serons toutefois accompagnées par les quatre danseurs qui ont débuté l'aventure avec nous ». Pour l'instant, c'est au Glacier que la chanteuse et son groupe actuel va mettre le feu. Car Dian'hay, on ne l'arrête plus.

Sprint. Sortie de nulle part en 2014, la chanteuse, en l'espace de quatre ans, s'est fait une place dans le paysage musical malgache. Elle est passée du statut d'anonyme à star de la musique tropicale. Très active, elle a sorti plusieurs clips qui témoignent de son envie de se faire connaître et d'aller loin. Et l'objectif a été vite atteint, puisque ses titres sont sur toutes les lèvres des amateurs de musique « mafana ». La jeune femme ne cesse d'ailleurs de multiplier les scènes locales, comme c'est le cas ce soir, pour continuer à faire connaître ses compositions. Ne laissant rien au hasard, Dian-hay va être accompagnée de son équipe, au grand complet. Et elle compte bien mettre le feu au Glacier.